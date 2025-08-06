Economia

Apple deve anunciar nesta quarta-feira novos investimentos de US$ 100 bilhões nos EUA, diz membro da Casa Branca

Objetivo é fabricar internamente componentes essenciais para montagem, reduzindo o impacto das tarifas sobre o preço dos iPhones nos EUA

Estadão Conteúdo

Zero Hora

