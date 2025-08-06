Apple deve anunciar nesta quarta-feira novos investimentos de US$ 100 bilhões nos EUA, diz membro da Casa Branca

Projeto busca fortalecer produção local e reduzir custos ligados a tarifas. NICHOLAS KAMM / AFP

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quarta-feira (6) que a Apple pode fazer um anúncio de investimentos nos Estados Unidos ainda hoje. Em entrevista à Fox Business, o assessor afirmou que empresas e países "estão vindo para cá aos montes" com compromissos de investimentos por conta do governo Trump.

— São trilhões e trilhões de dólares em compromissos para construção de novas fábricas aqui. É provável que você veja um hoje da Apple — afirmou Hassett.

Segundo a Bloomberg, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoje que a Apple se comprometerá a investir mais US$ 100 bilhões em indústria doméstica, com a promessa de aumentar a produção de seus produtos nos EUA para evitar tarifas sobre os iPhones.

O anúncio seria feito na Casa Branca e incluiria um programa de manufatura destinado a trazer mais partes da cadeia de suprimentos da Apple para os país, com o objetivo de produzir internamente componentes essenciais adicionais para a montagem dos produtos.

Em julho, a Apple já havia anunciado um investimento de US$ 500 bilhões em parceria com a MP Materials para fortalecer a cadeia de suprimento de imãs de terras raras nos EUA com a criação de uma "linha de reciclagem de última geração na Califórnia".

Por que o iPhone poderia ficar mais caro nos EUA?

O investimento anunciado pela Apple responde a uma preocupação do governo Trump: o risco de que a guerra tarifária levasse ao aumento do preço do iPhone nos Estados Unidos. O chamado “Dia da Libertação”, quando o governo americano impôs taxas que variam entre 10% e 49% sobre produtos importados, gerou reações negativas no mercado, com quedas expressivas nas ações de algumas das principais big techs.

A Apple foi uma das mais afetadas, registrando desvalorização de 9,67% no fechamento do pregão. Além disso, havia a avaliação de que a empresa seria uma das mais impactadas pelo tarifaço, já que os novos impostos atingem em cheio a cadeia de produção de produtos como iPhone, iPad e Apple Watch.

Trump anunciou tarifas elevadas sobre a China, o Vietnã e a Índia — justamente os três países que são pilares na fabricação dos dispositivos da Apple.

Diante desse cenário, a empresa teria duas opções: absorver os custos, reduzindo sua margem de lucro, ou repassar os aumentos ao consumidor, encarecendo os produtos.