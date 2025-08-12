Aposentados e pensionistas do INSS podem ter isenção de impostos e taxas; saiba como

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm a possibilidade de obter isenção ou desconto em tributos como Imposto de Renda, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e, em alguns municípios (como em Porto Alegre), taxas como a de coleta de lixo.
As regras, no entanto, não são uniformes: cada benefício depende de legislação específica — federal, estadual ou municipal — e está sujeito a critérios de concessão, prazos e procedimentos próprios.
— De forma geral, alguns aposentados e pensionistas podem ter direito à isenção ou redução de tributos como o Imposto de Renda, o IPTU, o IPVA e, em determinados municípios, algumas taxas administrativas — explica Rodrigo da Veiga Lima, advogado previdenciário — É sempre importante verificar as regras atualizadas — completa.
Quem tem direito às isenções
As isenções não são automáticas para todos os aposentados e pensionistas. Em geral, estão vinculadas a um ou mais requisitos, como:
- Renda: muitos municípios limitam a isenção do IPTU a quem recebe até determinado valor, como três salários mínimos;
- Idade mínima: pode ser de 60 ou 65 anos, a depender da legislação local;
- Condição de saúde: doenças graves previstas em lei, como câncer, cardiopatia grave, Parkinson, cegueira e outras, podem garantir o benefício;
- Titularidade: imóvel ou veículo devem estar no nome do aposentado e ser de uso próprio.
Onde e como solicitar
Conforme Gabriele Munford, membro da Comissão de Juizados Especiais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o procedimento varia conforme o tributo:
- IPTU: o pedido deve ser feito junto à prefeitura, seguindo os critérios da legislação municipal;
- IPVA: a solicitação é realizada no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou na Secretaria da Fazenda do Estado, conforme a lei estadual;
- Taxa de coleta de lixo: pode ser solicitada por aposentados, inativos e pensionistas do INSS que atendam aos requisitos da norma municipal.
Segundo a especialista, em vários casos, a renovação do pedido é obrigatória para manter o direito, permitindo que a administração pública confirme que os requisitos continuam sendo atendidos.
Isenção no Imposto de Renda
A isenção no Imposto de Renda não é concedida apenas pela idade ou pela condição de aposentado. Ela está restrita a situações previstas na Lei nº 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV, que garante o benefício aos aposentados e pensionistas portadores de "moléstia grave listada no texto legal" ou aos que se aposentaram por acidente em serviço.
— A isenção pode alcançar proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive complementações, mas não abrange todos os tipos de renda — explica Veiga Lima.
Entre as doenças previstas estão:
- Moléstia profissional (acidente em serviço)
- Tuberculose ativa
- Alienação mental
- Esclerose múltipla
- Neoplasia maligna (câncer)
- Cegueira
- Hanseníase
- Paralisia irreversível e incapacitante
- Cardiopatia grave
- Doença de Parkinson
- Espondiloartrose anquilosante
- Nefropatia grave
- Hepatopatia grave
- Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante)
- Contaminação por radiação
- Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids)
— É fundamental que o aposentado tenha laudo médico oficial que comprove a condição — reforça o advogado.
Documentos exigidos
A documentação varia conforme o imposto ou taxa e o órgão responsável, mas costuma incluir:
- Documento de identidade (RG e CPF)
- Comprovante de aposentadoria ou pensão
- Comprovante de residência
- Documentos do bem (matrícula do imóvel ou Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo — CRLV)
- Laudo médico oficial (em caso de doença grave)
- Formulários exigidos pelo órgão competente
Erros que podem levar à perda do benefício
Falta de atenção a prazos, ausência de renovação, documentos incompletos e mudanças não comunicadas podem resultar na perda da isenção.
— Os mais comuns são deixar de renovar o pedido quando a legislação exige, não atualizar dados cadastrais, apresentar documentos incompletos, não manter em seu nome a titularidade do bem ou ultrapassar o limite de renda sem comunicar o órgão — destaca Veiga Lima.
Segundo Gabriele, outro erro recorrente é pagar o imposto antes de verificar se já havia direito à isenção, além de apresentar laudos médicos que não atendem ao padrão legal.
Como reaver valores pagos indevidamente
Conforme Veiga Lima, é possível solicitar restituição, desde que o contribuinte comprove que atendia aos requisitos para a isenção no período em que não usufruiu do benefício.
— O prazo e a forma de requerer variam conforme o tributo, e podem envolver tanto processos administrativos quanto ações judiciais — ressalta o advogado.
Já Gabriele lembra que o artigo 165 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) garante a devolução de valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, desde que haja comprovação do direito no período.
A solicitação, segundo os especialistas, deve ser feita nos órgãos competentes para cada tributo.
Passo a passo para pedir isenção de impostos e taxas
Verifique se você tem direito
- Confira a legislação federal, estadual ou municipal aplicável;
- Veja se atende aos requisitos de idade, renda, condição de saúde ou titularidade do bem.
Separe os documentos
- RG e CPF
- Comprovante de aposentadoria ou pensão
- Comprovante de residência
- Documentos do bem (matrícula do imóvel ou CRLV do veículo)
- Laudo médico oficial (se for caso de doença grave)
Solicite no órgão responsável
- IPTU e taxa de coleta de lixo: prefeitura
- IPVA: Detran ou Secretaria da Fazenda do Estado
- Imposto de Renda: Receita Federal
Fique atento à renovação
- Muitos benefícios precisam ser renovados todo ano
- Atualize dados e apresente documentos atualizados
Peça restituição se for o caso
- Se pagou indevidamente, reúna provas do direito e solicite devolução
- Prazo: até cinco anos para a maioria dos tributos
