Aposentados e pensionistas do INSS podem ter isenção de impostos e taxas; saiba como

Isenções não são automáticas para todos os beneficiários. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm a possibilidade de obter isenção ou desconto em tributos como Imposto de Renda, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e, em alguns municípios (como em Porto Alegre), taxas como a de coleta de lixo.

As regras, no entanto, não são uniformes: cada benefício depende de legislação específica — federal, estadual ou municipal — e está sujeito a critérios de concessão, prazos e procedimentos próprios.

— De forma geral, alguns aposentados e pensionistas podem ter direito à isenção ou redução de tributos como o Imposto de Renda, o IPTU, o IPVA e, em determinados municípios, algumas taxas administrativas — explica Rodrigo da Veiga Lima, advogado previdenciário — É sempre importante verificar as regras atualizadas — completa.

Quem tem direito às isenções

As isenções não são automáticas para todos os aposentados e pensionistas. Em geral, estão vinculadas a um ou mais requisitos, como:

Renda : muitos municípios limitam a isenção do IPTU a quem recebe até determinado valor, como três salários mínimos;

: muitos municípios limitam a isenção do IPTU a quem recebe até determinado valor, como três salários mínimos; Idade mínima : pode ser de 60 ou 65 anos, a depender da legislação local;

: pode ser de 60 ou 65 anos, a depender da legislação local; Condição de saúde : doenças graves previstas em lei, como câncer, cardiopatia grave, Parkinson, cegueira e outras, podem garantir o benefício;

: doenças graves previstas em lei, como câncer, cardiopatia grave, Parkinson, cegueira e outras, podem garantir o benefício; Titularidade: imóvel ou veículo devem estar no nome do aposentado e ser de uso próprio.

Onde e como solicitar

Conforme Gabriele Munford, membro da Comissão de Juizados Especiais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o procedimento varia conforme o tributo:

IPTU : o pedido deve ser feito junto à prefeitura , seguindo os critérios da legislação municipal;

: o pedido deve ser feito junto à , seguindo os critérios da legislação municipal; IPVA : a solicitação é realizada no Departamento Estadual de Trânsito ( Detran ) ou na Secretaria da Fazenda do Estado, conforme a lei estadual;

: a solicitação é realizada no Departamento Estadual de Trânsito ( ) ou na do Estado, conforme a lei estadual; Taxa de coleta de lixo: pode ser solicitada por aposentados, inativos e pensionistas do INSS que atendam aos requisitos da norma municipal.

Segundo a especialista, em vários casos, a renovação do pedido é obrigatória para manter o direito, permitindo que a administração pública confirme que os requisitos continuam sendo atendidos.

Isenção no Imposto de Renda

A isenção no Imposto de Renda não é concedida apenas pela idade ou pela condição de aposentado. Ela está restrita a situações previstas na Lei nº 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV, que garante o benefício aos aposentados e pensionistas portadores de "moléstia grave listada no texto legal" ou aos que se aposentaram por acidente em serviço.

— A isenção pode alcançar proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive complementações, mas não abrange todos os tipos de renda — explica Veiga Lima.

Entre as doenças previstas estão:

Moléstia profissional (acidente em serviço)

Tuberculose ativa

Alienação mental

Esclerose múltipla

Neoplasia maligna (câncer)

Cegueira

Hanseníase

Paralisia irreversível e incapacitante

Cardiopatia grave

Doença de Parkinson

Espondiloartrose anquilosante

Nefropatia grave

Hepatopatia grave

Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante)

Contaminação por radiação

Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids)

— É fundamental que o aposentado tenha laudo médico oficial que comprove a condição — reforça o advogado.

Leia Mais INSS suspende pagamento de benefícios pelo Agibank

Documentos exigidos

A documentação varia conforme o imposto ou taxa e o órgão responsável, mas costuma incluir:

Documento de identidade (RG e CPF)

Comprovante de aposentadoria ou pensão

Comprovante de residência

Documentos do bem (matrícula do imóvel ou Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo — CRLV)

Laudo médico oficial (em caso de doença grave)

Formulários exigidos pelo órgão competente

Erros que podem levar à perda do benefício

Falta de atenção a prazos, ausência de renovação, documentos incompletos e mudanças não comunicadas podem resultar na perda da isenção.

— Os mais comuns são deixar de renovar o pedido quando a legislação exige, não atualizar dados cadastrais, apresentar documentos incompletos, não manter em seu nome a titularidade do bem ou ultrapassar o limite de renda sem comunicar o órgão — destaca Veiga Lima.

Segundo Gabriele, outro erro recorrente é pagar o imposto antes de verificar se já havia direito à isenção, além de apresentar laudos médicos que não atendem ao padrão legal.

Como reaver valores pagos indevidamente

Conforme Veiga Lima, é possível solicitar restituição, desde que o contribuinte comprove que atendia aos requisitos para a isenção no período em que não usufruiu do benefício.

— O prazo e a forma de requerer variam conforme o tributo, e podem envolver tanto processos administrativos quanto ações judiciais — ressalta o advogado.

Já Gabriele lembra que o artigo 165 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) garante a devolução de valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, desde que haja comprovação do direito no período.

A solicitação, segundo os especialistas, deve ser feita nos órgãos competentes para cada tributo.

Passo a passo para pedir isenção de impostos e taxas

Verifique se você tem direito

Confira a legislação federal, estadual ou municipal aplicável;

Veja se atende aos requisitos de idade, renda, condição de saúde ou titularidade do bem.

Separe os documentos

RG e CPF

Comprovante de aposentadoria ou pensão

Comprovante de residência

Documentos do bem (matrícula do imóvel ou CRLV do veículo)

Laudo médico oficial (se for caso de doença grave)

Solicite no órgão responsável

IPTU e taxa de coleta de lixo: prefeitura

IPVA: Detran ou Secretaria da Fazenda do Estado

Imposto de Renda: Receita Federal

Fique atento à renovação

Muitos benefícios precisam ser renovados todo ano

Atualize dados e apresente documentos atualizados

Peça restituição se for o caso

Se pagou indevidamente, reúna provas do direito e solicite devolução

Prazo: até cinco anos para a maioria dos tributos