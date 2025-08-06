Economia

Comércio e moradia
Notícia

Após demolir 22 imóveis, Zaffari erguerá prédios ao lado de estádio de futebol em São Paulo

Companhia gaúcha pretende construir complexo com torres de uso misto, contemplando apartamentos e espaço para lojas

Guilherme Gonçalves

