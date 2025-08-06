Após demolir 22 imóveis, Zaffari erguerá prédios ao lado de estádio de futebol em São Paulo

Terreno do Zaffari fica ao lado do Bourbon Shopping e do estádio Allianz Park. Eduardo Frazão / Especial

Os planos do Grupo Zaffari não se limitam a Porto Alegre. Após mais de duas décadas, a companhia gaúcha fará uso de uma área que começou a ser adquirida em São Paulo há 22 anos. Para isso, os 22 imóveis que pertenciam à empresa na esquina da Rua Palestra Itália com a Avenida Pompéia foram demolidos.

Após a limpeza dos destroços, o terreno foi cercado. À reportagem, o Zaffari disse que ainda está concluindo os projetos e orçamentos para iniciar a obra de um complexo no local. Os estudos ainda precisam ser aprovados na prefeitura de São Paulo.

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) paulistana, o projeto apresentado prevê uma área construída de 40,4 mil metros quadrados. Serão duas torres destinadas a uso misto, contemplando moradias e comércio.

A área do terreno, de 4,2 mil metros quadrados, fica no limite do bairro Pompéia com Perdizes, em frente ao Bourbon Shopping, que pertence ao grupo, e ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Uma pastelaria que funciona ao lado do terreno do Zaffari também teria negociado seu ponto com a empresa. Segundo um funcionário, o negócio iria para outra parte da quadra a 50 metros de onde está hoje.

— A principio, eles (Zaffari) tentaram comprar o imóvel, mas os proprietários não tinha interesse em sair. A única alternativa foi apresentar um projeto que fosse bom para os proprietários da pastelaria — diz o funcionário, que não quer ser identificado.

— Sendo assim, foi apresentado um projeto de uma pastelaria maior e com vagas de estacionamento em um canto do terreno, onde não atrapalha o projeto deles. O novo imóvel ficaria independente do empreendimento deles — completa.

Imóvel de pastelaria teria sido negociado para ser somado ao complexo do Zaffari. Eduardo Frazão / Especial

Terreno parado

O Zaffari começou a comprar os imóveis na área em 2003, ainda antes de inaugurar o Bourbon de São Paulo. Na época, vizinhos especulavam que a empresa ergueria no local uma torre comercial com flats. Ao menos três pedidos de alvará de construção tramitaram naquele período na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, mas foram indeferidos. A pasta não informou do que se tratava.

Após a implementação do Bourbon de São Paulo, em 2008, a administração do shopping chegou a funcionar em parte dos imóveis comprados na quadra ao lado, mas depois foi transferida para dentro do centro de compras.

Entre os imóveis adquiridos, havia sobrados, agência bancária, imobiliária, escritório de contabilidade e outros estabelecimentos. Antes de serem demolidas, as casas foram pintadas de vinho e verde claro, as cores da empresa.

Impacto na região

O futuro empreendimento do Zaffari ficará junto à estação do metrô Sesc Pompéia da nova linha Laranja. A estação faz parte da expansão da linha que interligará a Zona Norte à Zona Oeste da cidade, com previsão de início de operação no segundo semestre de 2026.

A obra promete mais fluxo na região, o que, em tese, é bom para os negócios. Porém, o dono da Garagem 47, que fica no bairro, teme que o movimento caia em seu negócio, já que menos pessoas precisarão usar carro. Por outro lado, ao saber da chegada do empreendimento do Zaffari, ficou empolgado.

— Estou na região há 20 anos e sempre teve esse terreno aí. Pode ser que agora traga um movimento novo na região, com mais moradores. Está ficando complicada a coisa no Pompéia — diz o empresário Rodrigo Tarquini, dono da Garagem 47.

Em dias de jogo, o shopping do Zaffari fica tomado de torcedores do Palmeiras. O empresário Gustavo Telles é um deles. A paixão pelo clube é tanta que ele se mudou para o bairro para estar mais perto de seu time. Hoje, ele mora na Rua Cotoxó, pertinho do novo empreendimento que será erguido. No entanto, o paulista diz que está pensando em se mudar.

— Meu apartamento não é muito bom. Quem sabe eu não compro um nesse prédio novo do "Zaffári" — brinca Gustavo, sem familiaridade com a pronúncia correta do nome da rede gaúcha.

Para evitar essa confusão, a empresa adotou o acento no letreiro do hipermercdo no shopping: "Záffari".