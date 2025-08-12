Economia

Exportações
Notícia

Ainda no aguardo do plano de contingência ao tarifaço, entidades consideram medidas do governo importantes, mas "paliativas"

Socorro às empresas atingidas pelas medidas de Donald Trump deve ser anunciado pelo Palácio do Planalto no máximo até quarta

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS