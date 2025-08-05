A um dia do tarifaço dos EUA, setores atingidos ainda aguardam medidas de apoio do governo federal

Governo federal deve apresentar medidas de socorro até quarta-feira (6). EVARISTO SA / AFP

Anunciado por Donald Trump em 9 de julho e formalizado em decreto na última semana, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos importados do Brasil começa a valer nesta quarta-feira (6). A um dia da entrada em vigor da medida, os setores atingidos seguem no aguardo do plano de socorro que será apresentado pelo governo federal.

O Planalto ainda não confirmou quais serão as medidas de apoio aos atingidos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o chamado plano de contingência já está praticamente pronto, à espera da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na segunda (4), Haddad afirmou que o Brasil pode discutir a inclusão da exploração de minerais críticos e terras raras nas negociações com os EUA. Em outra frente, o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou que o país entre com uma consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC), um primeiro passo no processo formal de contestação das medidas comerciais americanas.

Segundo dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, cerca de 10 mil empresas brasileiras exportam produtos para os Estados Unidos. No Rio Grande do Sul, são aproximadamente 1,1 mil os exportadores que atendem o mercado norte-americano.

Apesar da lista de exceções com quase 700 itens, cerca de 85% dos produtos exportados pela indústria gaúcha para os Estados Unidos serão impactados pela nova tarifa, o que pode acarretar em uma perda estimada de até R$ 1,5 bilhão no PIB gaúcho.

As possibilidades

A projeção atual do Planalto é de que o plano seja apresentado até esta quarta. O governo federal ainda aguarda os últimos dias, na expectativa de que novos itens, como café, carne e frutas, possam ingressar na lista de exceções.

Conforme destaca a colunista Marta Sfredo, o plano do Planalto deve conter medidas com efeito de curto, médio e longo prazo. Parte das soluções propostas pode seguir os moldes apresentados no socorro às empresas gaúchas atingidas pela enchente em 2024, incluindo medidas como a criação de linhas de crédito com condições especiais de pagamento, a suspensão da cobrança de tributos federais e ações de incentivo para a preservação de empregos.

— Tem setores afetados cuja solução de curto prazo é mais fácil, porque se trata de uma commodity que o Brasil tem muitos mercados abertos, mas, ainda esses, vão exigir algum tempo de adaptação. Você não muda um contrato de uma hora para outra. Temos que analisar caso a caso e vamos ter as linhas (de crédito) para isso — afirmou Haddad na última quinta-feira (31).

Ainda de acordo com o ministro Haddad, o pacote de apoio do governo federal deverá ser financiado com recursos contabilizados dentro da meta fiscal e não com aportes extraordinários, como ocorreu no socorro às empresas gaúchas atingidas pela enchente.

Setores atingidos cobram medidas do Planalto

Conforme avaliação da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a indústria gaúcha foi a mais atingida pelo tarifaço. Além do impacto no PIB gaúcho, a medida ameaça diretamente cerca de mil empregos no Estado.

— O diálogo deve prevalecer por parte do governo brasileiro, sem retaliações. Em paralelo, medidas emergenciais para preservar os empregos e garantir a sobrevivência das empresas exportadoras são urgentes e devem ser prioridade das autoridades — afirma o presidente da entidade, Claudio Bier.

Na última semana, uma missão da Fiergs esteve em Brasília e entregou cartas com demandas para o gabinete do presidente Lula e para o vice, Geraldo Alckmin. Entre os principais pedidos, está justamente a liberação de crédito subsidiado, como ocorreu após a enchente do ano passado.

A Fiergs também solicitou ao Planalto o pagamento dos pedidos de ressarcimento de saldos credores de tributos federais, como PIS/Pasep, Cofins e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), assim como a prorrogação, por um ano, do prazo de vencimento dos regimes fiscais especiais, como o Drawback. A entidade ainda propõe que o governo adote medidas trabalhistas semelhantes às adotadas durante períodos como a pandemia e a enchente, incluindo a suspensão de contratos de trabalho, banco de horas e reativação do Programa Seguro-Emprego.

Estas demandas também são reforçadas por alguns dos setores da economia gaúcha mais atingidos pelo tarifaço, como ressalta Leonardo de Zorzi, presidente do Sindimadeira RS.

— A gente espera, sim, medidas semelhantes àquelas adotadas nos períodos recentes de calamidade, como a pandemia e a enchente, para dar fôlego às empresas neste momento. Precisamos de linhas de crédito com condições especiais, para garantir recursos, e de desoneração dos tributos federais e apoio com os encargos trabalhistas, para preservar os empregos, o que é uma prioridade do momento — destaca.

O presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, também aguarda medidas de apoio do governo federal. Os Estados Unidos são o principal destino da exportação dos calçados brasileiros, e a indústria gaúcha representa 22% da produção nacional de calçados e 50% do valor gerado de exportação.

— Também esperamos que se confirme a questão do Reintegra de 3% para as empresas atingidas, o que já vem sendo especulado. Mas, é importante frisar, ainda esperamos também a continuidade das negociações para que essa tarifa de 50% seja eventualmente revertida — acrescenta.

Medidas no âmbito estadual

Na última semana, o governo estadual informou a criação de uma linha de crédito especial de R$ 100 milhões para as empresas gaúchas atingidas pelo tarifaço. A medida deve começar a valer a partir da entrada em vigor das novas tarifas, na quarta.

Além disso, o Palácio Piratini segue estudando novas medidas para apoiar os atingidos no Estado. Nesta terça-feira (5), o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, terá uma reunião com a Fiergs e entidades setoriais para discutir a adoção de novas ações, como a liberação do saldo credor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na exportação.