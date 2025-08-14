53º Prêmio Exportação RS destaca competitividade internacional de empresas gaúchas; confira vencedores

Prêmio foi entregue nesta quinta, na Casa NTX. Felipe Lara / Ph7 Filmes

Os vencedores da 53ª edição do Prêmio Exportação RS foram agraciados, nesta quinta-feira (14), em evento em Porto Alegre. Conhecida por destacar e incentivar a inovação, a competitividade e a expansão das empresas gaúchas para fora do pago, a distinção reconheceu a atuação de 60 organizações, marcadas por competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Estado. A cerimônia ocorreu na Casa NTX.

A resiliência e força demonstrada pelas empresas gaúchas após a inundação que castigou o Estado no ano passado foram pontos reforçados nesta edição. A organização do evento destaca que , mesmo diante dos efeitos da catástrofe climática, as companhias movimentaram US$ 21,9 bilhões em exportações gaúchas no último ano.

— Nosso papel é debater e encontrar caminhos para que as empresas exportadoras gaúchas consigam superar essas adversidades e as dificuldades que virão. Um dos motes que nós temos é reconhecer para inspirar. E nesta noite o reconhecimento é muito importante, para que inspire outras empresas e outras pessoas, porque, sim, tem desafios, mas existem maneiras de a gente alcançar nossos objetivos — destacou o presidente do conselho do Prêmio Exportação, Rafael Biedermann Mariante.

Homenagem

O conselho também concedeu o mérito Personalidade Competitividade Internacional 2025 para o presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods, Flavio Sergio Wallauer. Essa distinção reconhece anualmente um líder empresarial ou profissional que teve destaque na promoção de produtos brasileiros no mercado internacional, fortalecendo as exportações.

Os premiados

Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts

CLX Group

Priority Automotive

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG - Cargonave Group

Luber Gestão de Riscos Logísticos

Interlink Cargo

Transportadora Real 94

Pibernat

Kuehne+Nagel

MBX Global Services

Clemar Assessoria e Logística em Comércio Internacional

Grupo Orion Marítima

Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande

Terminal Graneleiro S.A - Tergrasa

Efficienza Negócios Internacionais

Destaque Setorial | Indústria

Hyva do Brasil

Peccin

Finger Ambientes Personalizados

Dubai Alimentos - Distinção Ouro

Grupo Crisdu

STIHL

Forbal Automotive

Tecnovin

Calçados Beira Rio SA

Unylaser Produtos e Componentes Metálicos

Fante Bebidas

Taurus Armas S.A.

Docile

Noko Química - Distinção Diamante

TDK

CMPC Brasil

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda

Mantova Indústria de Tubos Plásticos

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda - Distinção Diamante

Randon - Distinção Diamante

Vibra Foods

Termolar

FCC

Vence Tudo

Bebidas Chiamulera

Destaque Setorial | Agro

Cooperativa Vinícola Aurora - Distinção Diamante

SLC Agrícola S.A.

Salton

Supra

ODERICH

3tentos

Divinut

Be8

RAR Agro & Indústria

Destaque Setorial | Serviços

Interact Solutions

Destaque Inovação Tecnológica

AEL Sistemas

Destaque Branding Internacional

Marcopolo

Pabovi Indústria de Plásticos SA

DaColônia

Maria Pavan

Premium International Freight Agency

Destaque Pequeno Desbravador Internacional

David Rivillo - Pasta Design

Economia Criativa

Druzina Content

O conselho

