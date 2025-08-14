53º Prêmio Exportação RS destaca competitividade internacional de empresas gaúchas; confira vencedores

Os vencedores da 53ª edição do Prêmio Exportação RS foram agraciados, nesta quinta-feira (14), em evento em Porto Alegre. Conhecida por destacar e incentivar a inovação, a competitividade e a expansão das empresas gaúchas para fora do pago, a distinção reconheceu a atuação de 60 organizações, marcadas por competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Estado. A cerimônia ocorreu na Casa NTX.
A resiliência e força demonstrada pelas empresas gaúchas após a inundação que castigou o Estado no ano passado foram pontos reforçados nesta edição. A organização do evento destaca que , mesmo diante dos efeitos da catástrofe climática, as companhias movimentaram US$ 21,9 bilhões em exportações gaúchas no último ano.
— Nosso papel é debater e encontrar caminhos para que as empresas exportadoras gaúchas consigam superar essas adversidades e as dificuldades que virão. Um dos motes que nós temos é reconhecer para inspirar. E nesta noite o reconhecimento é muito importante, para que inspire outras empresas e outras pessoas, porque, sim, tem desafios, mas existem maneiras de a gente alcançar nossos objetivos — destacou o presidente do conselho do Prêmio Exportação, Rafael Biedermann Mariante.
Homenagem
O conselho também concedeu o mérito Personalidade Competitividade Internacional 2025 para o presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods, Flavio Sergio Wallauer. Essa distinção reconhece anualmente um líder empresarial ou profissional que teve destaque na promoção de produtos brasileiros no mercado internacional, fortalecendo as exportações.
Os premiados
Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies
- HD Parts
- CLX Group
- Priority Automotive
Destaque Serviços de Suporte à Exportação
- AMRG - Cargonave Group
- Luber Gestão de Riscos Logísticos
- Interlink Cargo
- Transportadora Real 94
- Pibernat
- Kuehne+Nagel
- MBX Global Services
- Clemar Assessoria e Logística em Comércio Internacional
- Grupo Orion Marítima
- Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande
- Terminal Graneleiro S.A - Tergrasa
- Efficienza Negócios Internacionais
Destaque Setorial | Indústria
- Hyva do Brasil
- Peccin
- Finger Ambientes Personalizados
- < OU >
- Dubai Alimentos - Distinção Ouro
- Grupo Crisdu
- STIHL
- Forbal Automotive
- Tecnovin
- Calçados Beira Rio SA
- Unylaser Produtos e Componentes Metálicos
- Fante Bebidas
- Taurus Armas S.A.
- Docile
- Noko Química - Distinção Diamante
- TDK
- CMPC Brasil
- Nutrire Indústria de Alimentos Ltda
- Mantova Indústria de Tubos Plásticos
- Maxiforja Componentes Automotivos Ltda - Distinção Diamante
- Randon - Distinção Diamante
- Vibra Foods
- Termolar
- FCC
- Vence Tudo
- Bebidas Chiamulera
Destaque Setorial | Agro
- Cooperativa Vinícola Aurora - Distinção Diamante
- SLC Agrícola S.A.
- Salton
- Supra
- ODERICH
- 3tentos
- Divinut
- Be8
- RAR Agro & Indústria
Destaque Setorial | Serviços
- Interact Solutions
Destaque Inovação Tecnológica
- AEL Sistemas
Destaque Branding Internacional
- Marcopolo
- Pabovi Indústria de Plásticos SA
- DaColônia
- Maria Pavan
- Premium International Freight Agency
Destaque Pequeno Desbravador Internacional
- David Rivillo - Pasta Design
Economia Criativa
- Druzina Content
O conselho
O conselho do prêmio é formado por lideranças das seguintes instituições:
- ADVB/RS
- ApexBrasil
- Badesul
- Banco do Brasil
- Banrisul
- BRDE
- Correios
- Farsul
- Federasul
- Fecomércio-RS
- Fiergs
- Transforma RS
- Portos RS
- Sebrae RS
- Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec)
- UFRGS