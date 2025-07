Vazamento de chaves Pix: dados de mais de 11 milhões de pessoas são expostos, confirma Banco Central

Dados cadastrais vinculados a chaves Pix de mais de 11 milhões de pessoas foram acessados indevidamente via um sistema de comunicação entre juízes e o Banco Central (BC) . O incidente afetou o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), operado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Apuração detalhada

O BC informa ter adotado as ações necessárias para a apuração detalhada do caso. O órgão ressaltou que o incidente tem baixo impacto potencial para os usuários e que a comunicação não é exigida pela legislação. A autarquia, no entanto, decidiu divulgar a ocorrência por causa do princípio de transparência.