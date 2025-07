Vale a pena? Replicar tarifa de 50% aos EUA poderia trazer prejuízo ainda maior à economia brasileira

Governo brasileiro ainda elabora resposta oficial ao tarifaço. John Thys,Ricardo Stuckert / AFP,Presidência da República/Divulgação

O governo federal ainda estuda como vai reagir ao tarifaço a produtos brasileiros anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump na quarta-feira (9). Mencionada pelo presidente Lula, a lei brasileira de reciprocidade econômica estabelece diferentes possibilidades de resposta, inclusive a opção de replicar igualmente as tarifas. Por outro lado, especialistas afirmam que essa medida poderia trazer mais efeitos negativos à indústria brasileira e até ao consumidor local, defendendo o que se convencionou chamar de "retaliação cruzada".

Anunciada por Trump na última quarta, a aplicação de 50% de tarifas de importação aos produtos brasileiros que ingressarem nos Estados Unidos entra em vigor, a princípio, a partir de 1º de agosto. Na primeira rodada de aplicação de tarifas comerciais anunciadas pelo presidente norte-americano neste novo mandato, os produtos brasileiros haviam sido taxados em 10%, um dos menores índices estabelecidos na ocasião. Agora, o Brasil virou o país que recebeu as maiores tarifas por parte do mandatário dos EUA.

Na sua primeira manifestação após o anúncio do tarifaço, Lula disse que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica". Em entrevista na noite de quinta-feira (11), o presidente brasileiro afirmou que acionará a Organização Mundial do Comércio (OMC) antes de retaliar a medida, mas acrescentou que "se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto".

Reciprocidade econômica

A lei da reciprocidade foi aprovada pela Câmara em 2 de abril, mesmo dia em que Trump anunciou as primeiras tarifas comerciais para diversos países, sendo sancionada por Lula no dia 11 daquele mês. Essa legislação autoriza o governo a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global.

— A lei de reciprocidade econômica é um mecanismo aprovado recentemente que, do ponto de vista doméstico, trouxe uma ampla autonomia para o Executivo para retaliar certos comportamentos tomados por contrapartes internacionais. Até a promulgação desta lei, o Brasil tinha dificuldades legais para operar de forma mais ágil nestes casos, sendo necessário ou passar uma lei especifica contra determinado país, buscar uma decisão junto à OMC ou buscar uma resposta diplomática. Neste momento, é o instrumento para permitir retaliar o aumento de tarifas aduaneiras dos Estados Unidos — explica Raphael Martins, sócio da área tributária do escritório Souto Correa Advogados.

O primeiro parágrafo do segundo artigo define que a lei será aplicada na hipótese de adoção, por país ou bloco econômico, de ações, políticas ou práticas que "interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil, procurando impedir ou obter a cessação, a modificação ou a adoção de ato específico ou de práticas no Brasil, por meio da aplicação ou da ameaça de aplicação unilateral de medidas comerciais, financeiras ou de investimentos", como é o caso da imposição dos 50% em tarifas por parte dos Estados Unidos.

Já o artigo terceiro da lei destaca que "o Poder Executivo está autorizado a adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços ou medidas de suspensão de concessões comerciais, de investimento e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual e medidas de suspensão de outras obrigações previstas em qualquer acordo comercial do País, nos termos desta lei".

— Mesmo com essas possibilidades abertas pela lei da reciprocidade, é muito pouco provável que o governo brasileiro opte por uma retaliação nos mesmos moldes da que foi imposta pelos Estados Unidos, pois uma ação dessas poderia gerar um efeito reverso e agravar ainda mais a situação das empresas brasileiras que mantém relações comerciais com os Estados Unidos — observa José Augusto de Castro, presidente-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Retaliação cruzada

Nessa esteira, especialistas brasileiros em comércio exterior alertam que, caso o governo federal opte por simplesmente replicar a adoção de 50% de tarifas sobre os produtos norte-americanos, a indústria local pode acabar sendo impactada por uma segunda vez.

— Alguns dos itens que o Brasil mais importa dos norte-americanos são insumos, matéria-prima, maquinário e combustível, ou seja, são fundamentais para a atividade produtiva e logística brasileira e gaúcha, de diversos setores. São itens difíceis de substituir, pelo menos na mesma quantidade, e se o Brasil vier a replicar o tarifaço, estes importadores vão perder competitividade, e, em alguns casos, podem ser obrigados a repassar esse custo extra ao consumidor final, que ainda é difícil de mensurar exatamente — destaca Luciano D'Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs.

Por essa razão, no caso de restarem frustradas as negociações entre Brasil e Estados Unidos que deverão ocorrer até 1º de agosto, estudiosos acreditam que o governo brasileiro possa optar pela chamada retaliação cruzada.

— A lei brasileira de reciprocidade oferece opções para que a resposta brasileira seja estratégica e não prejudique o setor produtivo da economia nacional. Por isso, uma das alternativas mais apropriadas seria a chamada retaliação cruzada, que pode envolver desde restrições a serviços até suspensões de direitos de propriedade intelectual, como patentes de medicamentos. Essa abordagem evitaria impactos diretos sobre a indústria brasileira, que depende fortemente da importação de insumos e equipamentos dos Estados Unidos — ressalta Jackson Campos, especialista em comércio exterior.

— A lei apenas traz uma previsão que as contramedidas previstas deverão ser, na medida do possível, proporcionais ao impacto econômico causado. A norma traz bastante flexibilidade, como mecanismos de retaliação, inclusive são permitidas ainda retaliações fora da sobretaxação das importações. Entre elas, a suspenção de patentes e outros direitos de propriedade intelectual ou de quaisquer acordos comerciais de que o Brasil faça parte, o que se convencionou chamar de retaliação cruzada — acrescenta o advogado Raphael Martins.

A opção por uma retaliação cruzada, atingindo setores e produtos específicos dos norte-americanos, também poderia fazer com que empresas desses segmentos reforcem a pressão em cima do governo norte-americano para que o tarifaço seja revisto.

— No caso das patentes de medicamentos, por exemplo, sabemos o quão forte é o lobby da indústria farmacêutica nos Estados Unidos, e isso pode pesar para que o governo norte-americano repense ou atenue as medidas — complementa Luciano D'Andrea.

Negociação

Mesmo com a política tarifária agressiva praticada pelo presidente dos Estados Unidos, o Brasil deve optar, pelo menos em um primeiro momento, pela via das negociações tradicionais. Além de sinalizar que vai acionar a OMC, o governo brasileiro também pretende montar uma comissão especial para elaborar a melhor resposta ao tarifaço.

O Planalto pretende ouvir os setores exportadores ao longo de julho para discutir estratégias de negociação e formas de mitigar prejuízos. A expectativa do governo, por enquanto, é de que não haja recuo por parte de Trump nas próximas semanas.

Lula afirmou na quinta-feira que não telefonaria para Trump para tratar do tarifaço. Nesta sexta (11), o presidente norte-americano abriu a possibilidade de conversar com o líder brasileiro, "mas não agora".

Mesmo sem contato direto entre Lula e Trump, interlocutores do Itamaraty e do Ministério da Fazenda devem buscar diálogo com autoridades norte-americanas. A estratégia seria reforçar que os Estados Unidos mantêm superávit comercial com o Brasil, o que enfraqueceria a justificativa econômica para a imposição do tarifaço. Entre janeiro e junho de 2025, o Brasil exportou US$ 20 bilhões aos Estados Unidos, enquanto importou US$ 21,7 bilhões, restando saldo favorável de US$ 1,7 bilhão aos norte-americanos.