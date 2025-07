Três instituições são suspensas do Pix após ataque hacker

Suspensão do PIX para instituições visa a proteger integridade do sistema.

O Banco Central (BC) suspendeu três instituições de pagamento da modalidade Pix . Transfeera, Soffy e Nuoro Pay são suspeitas de terem recebido recursos desviados, após o ataque hacker contra a C&M Software . As informações são do UOL .

De acordo com o BC, a ação é para proteger a integridade do sistema de pagamentos e garantir a segurança do arranjo, até que os esclarecimentos sobre o envolvimento das instituições sejam concluídos. A suspensão tem duração máxima de 60 dias.