Tradicional galeteria da serra gaúcha chega ao Rio de Janeiro com restaurante de R$ 4,2 milhões: "Carioca gosta de comer bem"

Restaurante Di Paolo no Rio de Janeiro terá 180 lugares internos e 80 externos. Di Paolo / Divulgação

No dia 8 de agosto, a tradicional galeteria Di Paolo fará sua estreia no Rio de Janeiro. O primeiro restaurante da rede em solo carioca ficará no complexo Casa Shopping, na Barra da Tijuca, região valorizada da cidade. O investimento para abrir a operação foi de R$ 4,2 milhões.

Foram oito meses de obra, que agora está em sua etapa final. A operação ocupará uma área de 600 metros quadrados, com 180 lugares para clientes na parte interna e mais 80 no lado de fora. Antes do restaurante, o espaço abrigava uma loja de móveis.

Paulo Geremia, fundador da Di Paolo, diz que a chegada ao Rio de Janeiro é um pedido antigo dos clientes.

— O carioca gosta de comer bem. Recebemos muitos deles em nossas casas do Sul: em Bento, Gramado, Porto Alegre. Vamos até mandar convite para alguns dos nossos clientes que são de lá. Quando souberam (da novidade), ficaram muito felizes. Um deles é o Roger Flores, ex-jogador do Grêmio, que sempre vem nos visitar aqui — conta Geremia.

Segundo o empresário, a ideia de inaugurar uma loja no Rio de Janeiro já era antiga.

— Vimos outras regiões, mas eram áreas muito pequenas. Visitamos shoppings, onde os espaços grandes são poucos. Está tudo cheio. Demos um tempo, abrimos em outros lugares, e voltamos agora porque surgiu esse espaço — completa Geremia.

Serão 45 funcionários trabalhando na unidade, alguns trazidos de lojas com mais tempo de casa.

Expansão

Geremia avalia abrir mais uma unidade no Rio de Janeiro, inclusive já olhou imóveis no bairro de Botafogo. Ainda para este ano, estão previstas aberturas em Foz do Iguaçu (PR), Chapecó (SC) e em Torres, no litoral gaúcho. Mais uma está em construção, em Brasília (DF).

A expansão para fora do Rio Grande do Sul começou há 10 anos, lembra Geremia. Para abastecer as unidades, tem investido em melhorias na fábrica da rede em Bento Gonçalves, de onde saem produtos como capelleti, pizzas e molhos.

Hoje, a Di Paolo está com 18 casas distribuídas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e, agora, no Rio de Janeiro. Em 2024, a rede faturou R$ 168 milhões. Com novas casas abertas e passado o impacto gerado pela enchente, a expectativa é de aumentar este valor em 8% no balanço deste ano.

Projeto mostra como ficará unidade de Torres, no Litoral Norte. Di Paolo / Reprodução / Divulgação

Atualização de marca

Ainda neste ano novo, a Di Paolo atualizará suas lojas sob as marcas Expresso Di Paolo e Belgaleto Di Paolo. Elas passarão a se chamar Dipa. Focadas em pratos feitos, as unidades estão espalhadas por centros comerciais e em alguns pontos de rua.

O estudo arquitetônico do novo padrão custou R$ 100 mil. A primeira loja repaginada será a do Aeroporto Salgado Filho. Além da mudança no visual da fachada e da logomarca, o cardápio ganhará incrementos, como bife a parmegiana e hambúrguer.

Também estão previstas novas aberturas do Dipa em São Paulo e no Rio de Janeiro.

História

A história da Di Paolo começou em 1994, quando Geremia, descendente de imigrantes italianos, inaugurou em Garibaldi o restaurante batizado originalmente como Giuseppe Posto Per Mangiare, em homenagem ao seu avô Giuseppe Geremia, que chegou ao Brasil em 1890.

Desde o princípio, a casa levou à mesa o tradicional galeto al primo canto da serra gaúcha, acompanhado de sopa de capeletti, polenta brustolada, saladas, massas e molhos artesanais.

Paulo Geremia, fundador da rede Di Paolo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em 2008, a marca passou a se chamar Casa Di Paolo, e em 2019, ao completar 25 anos, adotou o nome Di Paolo Galeto.