Tendência de laços: empreendimento de Santa Maria aposta em vendas pela internet

Fundada em 2015, a Laços Kids se consolidou como uma referência em acessórios infantis em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. Criada pela artesã Alessandra da Fontoura e o marido, Luiz da Fontoura, a loja se especializou na produção artesanal de laços.

A produção é feita manualmente por Alessandra, que mantém o controle de qualidade e acompanha de perto cada etapa do processo. Com sede na Rua Venâncio Aires, 1259, no Centro, a Laços Kids oferece atendimento presencial e um portfólio diversificado, que recentemente também ganhou a internet.