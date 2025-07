EUA demonstram interesse em minerais estratégicos do Brasil; Lula rebate e diz que "ninguém põe a mão"

A declaração de Lula foi feita depois de o encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA, Gabriel Escobar, ter se reunido com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e manifestado interesse em fechar acordos com o Brasil para aquisição de minerais estratégicos.

Mesmo em meio à tensão provocada pelo tarifaço anunciado por Donald Trump , o Ibram tem apostado no diálogo sobre minerais estratégicos e críticos como ponte para conter riscos e ampliar parcerias com os Estados Unidos. A entidade já articula uma missão de mineradoras brasileiras ao país norte-americano .

A iniciativa do Ibram busca abrir caminhos para o setor mineral brasileiro em meio à ameaça de tarifas de até 50% sobre produtos nacionais , anunciadas pelo ex-presidente Trump, que podem afetar diretamente as exportações e a importação de insumos essenciais.

Missão comercial é discutida entre Ibram e diplomacia americana

Durante o encontro, o diretor-presidente do Ibram, Raul Jungmann, e o vice-presidente, Fernando Azevedo, destacaram a importância do estreitamento das relações comerciais com os Estados Unidos, especialmente diante do atual cenário global de commodities.