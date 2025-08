Tarifa de 50% dos EUA irá afetar 35,9% das exportações brasileiras ao país, diz governo

Exportações de carne e café serão impactadas pela tarifa de 50%. dimakp e Neimar De Cesero / stock.adobe.com e Agencia RBS

Levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indica que aproximadamente 35,9% das exportações brasileiros aos Estados Unidos serão impactadas pela tarifa de 50% aplicada pelo governo de Donald Trump. Conforme a pasta, a parcela representou valor de US$ 14,5 bilhões movimentados em 2024.

Por outro lado, 44,6% das exportações ficarão de fora da taxa, que entrará em vigor a partir de 6 de agosto — com valor movimentado de US$ 18 bilhões em 2024. Os dados das exportações no ano passado foram feitos pela Secretaria de Comércio Exterior da do MDIC (confira abaixo).

O governo Trump estabeleceu exceções para cerca de 694 produtos, dentre eles:

suco de laranja

aviões e drones

castanhas

minério de ferro

petróleo

carvão

óleos

madeira

celulose

móveis de metal e plástico

Por outro lado, café, cacau, carne e frutas devem ser tarifados.

Outros 19,5% das exportações brasileiras para os EUA estão sujeitas a tarifas específicas, aplicadas a todos os países, correspondendo em 2024 a US$ 7,9 bilhões, conforme o MDIC.

Essas tarifas foram adotadas com base em segurança nacional (Seção 232) e não terão impacto da tarifa de 50%. No caso de autopeças, por exemplo, a alíquota é de 25%, aplicável a todas as origens.

De modo geral, a pasta afirma que a maior parte das exportações brasileiras (64,1%) segue concorrendo com produtos de outras origens no mercado americano em condições semelhantes.

Tabela do MDIC mostra distribuição, por regime tarifário dos 30 principais produtos exportados aos EUA. Reprodução / Mdic

Casa Branca cita "perseguição" a Jair Bolsonaro

Na quarta-feira (30), a Casa Branca publicou uma nota em que diz que "o presidente Donald J. Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos".

A publicação também diz que "o presidente Trump tem reafirmado consistentemente seu compromisso de defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras".

Além disso, a nota menciona que o objetivo é salvaguardar "a liberdade de expressão, protegendo empresas americanas de censura coercitiva ilegal e responsabilizando violadores de direitos humanos por seu comportamento ilegal".

O governo de Trump voltou a citar a suposta "perseguição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de estado. A nota menciona que ele é alvo também de "intimidação, assédio e censura".