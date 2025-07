Sete dos 10 carros mais vendidos no ano no RS são SUVs; veja a lista

T-Cross, da Volkswagen, liderou a lista. Pedro Danthas / VW / Divulgação

O Rio Grande do Sul fechou o primeiro semestre com avanço na venda de veículos zero-quilômetro. O Estado registrou alta de 8,70% nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves no acumulado de janeiro a junho ante o mesmo período do ano passado.

Dentro desse total, os veículos de porte maior seguem com protagonismo. Pegando apenas automóveis, sete dos 10 modelos mais comercializados no primeiro semestre são SUVs (utilitários esportivos).

Os dados são do Sincodiv-RS/Fenabrave, entidade que representa concessionárias e distribuidoras. Busca por carros mais robustos e seguros, forte ligação com o agro e fim dos veículos populares têm peso nesse movimento, segundo especialistas.

Entre os automóveis mais vendidos estão o Volkswagen T-Cross, o Chevrolet Tracker e o Jeep Compass. Os hatches Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e o sedan Onix Plus dividem espaço entre os veículos de porte maior na lista (veja no gráfico abaixo).

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, afirma que a população do Rio Grande do Sul tem um poder aquisitivo um pouco mais alto do que, principalmente, alguns Estados do Nordeste, o que ajuda a explicar a busca maior por SUVs, que têm valor maior. Além disso, destaca que a segurança e conforto proporcionados por esse tipo de modelo acabam atraindo parte dessa população:

— Essa é uma das características do SUV. O SUV sempre te passa mais segurança. Ele é um veículo mais seguro do que um veículo mais baixo. E ele acaba custando um pouco mais.

O protagonismo dos SUVs é maior no Estado ante a média nacional. Enquanto em solo gaúcho a categoria ocupa 70% do top 10 dos mais vendidos, no país, cinco dos 10 primeiros são SUVs.

— Nós temos um apelo agro muito forte. Quando tu tem o apelo agro mais forte, tu tem uma tendência maior a usar os comerciais leves e os veículos SUVs por serem mais altos do solo — analisa Fürstenau.

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave afirma que, além desses pontos, o fim dos chamados carros populares também infla o segmento de SUVs. Quem tem crédito e condições, acaba optando por um modelo mais robusto, diante de preços de entrada mais elevados.

Falta de concorrente

O consultor automotivo Milad Kalume Neto afirma que os SUVs são os veículos da “moda” não apenas no Brasil, mas também em um contexto global.

— Tem um design moderno, tem tecnologia, tem todo um apelo que a indústria faz em relação às próprias SUVs. E, além disso tudo, algo que a gente já observa há muitos anos, não existe mais concorrentes. Não tem nenhum outro tipo de concorrente semelhante, que seriam as peruas, que já desapareceram. Você só tem peruas dentro de segmentos extremamente premium hoje dentro do mercado — comenta o especialista.

Comerciais leves

No ramo de comerciais leves, categoria que reúne picapes e outros veículos de carga e de passageiros, Fiat Strada, Volkswagen Saveiro e Fiat Toro foram as campeãs de venda. O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave destaca a versatilidade desse tipo de veículo:

— O principal objetivo é poder rodar fora de estrada. Isso é uma das características que levam a uma venda maior dos comerciais leves. Pode escoar a tua pequena produção e consegue usar também como um veículo familiar ainda.

Vendas no primeiro semestre

O Rio Grande do Sul anotou 55.694 emplacamentos no primeiro semestre — 8,70% acima do total registrado no mesmo período do ano passado (51.235). Os automóveis ocupam a maior parte do total comercializado na primeira metade do ano, com 43.117 unidades. Já os comerciais leves concentram 12.577 veículos emplacados.

Apesar da alta no acumulado do ano, as vendas de veículos zero-quilômetro caíram 14,41% na comparação de junho contra maio. O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave afirma que o excesso de chuva em junho é um dos pontos que podem explicar a queda expressiva no mês: