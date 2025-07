"Se necessário, vamos estender o prazo até 31 de dezembro", diz presidente do INSS sobre ressarcimento por descontos indevidos

Previsão inicial do INSS é encerrar os ressarcimentos até 14 de novembro.

O presidente do INSS, Gilberto Waller , afirmou que o processo de ressarcimento aos aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios deve ser concluído até dezembro deste ano. A previsão inicial é encerrar os pagamentos até 14 de novembro , mas o prazo pode ser prorrogado para garantir que todos os valores sejam devolvidos.

— Queremos virar essa página até o fim do ano. Se for necessário, vamos estender o prazo até 31 de dezembro para que ninguém fique sem receber — disse Waller.

Descontos indevidos

Sem acesso ao contracheque, ele só percebeu o problema após sua esposa consultar os extratos do seu benefício no site da Previdência Social.

— Hoje fui até a agência do INSS e me informaram que tenho R$ 2 mil para receber. Ainda estou aguardando a análise do restante — declarou.