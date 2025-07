"Santa Maria Tem!", movimento para reforçar as fortalezas da cidade, é lançado oficialmente

Foi lançado na manhã desta terça-feira (15), no Laboratório Criativo do Mercado da Vila Belga, o movimento Santa Maria tem. A parceria entre o Grupo RBS e a Prefeitura Municipal visa reforçar a as fortalezas que existem em Santa Maria.

Zeno Batistella Júnior, Gerente Executivo do Grupo RBS, foi o responsável por apresentar o movimento. Ele conta que a ideia surgiu em conversas com diferentes representantes de entidades da cidade, e da percepção da importância do coração do Rio Grande pra todo o Estado. Entre os grandes polos da cidade, ele aponta a educação, saúde, comércio, entretenimento, gastronomia, indústria e inovação.

Com isso, o movimento visa mostrar algumas das verticais que Santa Maria tem. Evidenciando as diversidades dessas fortalezas, fortalecer a cidade em um contexto estadual e acelerar o desenvolvimento econômico e social local.

Com o projeto, o objetivo é alcançar três pilares: conhecer, para mostrar os atrativos do município; viver, mostrando as boas condições que se tem - como saúde, segurança, etc - para morar; e investir, como uma boa consequência para as oportunidades apresentadas.

