Rio Grande do Sul exporta mais do que importa dos EUA; veja os produtos mais negociados

No tabaco, balança comercial é das mais positivas: exportações somaram US$ 243,3 milhões.

Ao contrário da média nacional, a balança comercial do Rio Grande do Sul com os Estados Unidos é superavitária nos últimos anos. Em 2024, a diferença entre exportações e importações entre os mercados gaúcho e norte-americano ficou positiva em US$ 398 milhões.

Olhando apenas o recorte do primeiro semestre de 2025, o superávit foi de US$ 83,7 milhões. Os dados são do painel da Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, abastecido com dados do Ministério da Economia.

A nível nacional, o movimento é diferente. Citado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na carta em que confirmou a taxação de 50% sobre produtos brasileiros, o argumento de que a relação comercial entre Brasil e EUA é deficitária não bate com os dados do Ministério da Economia.

Em 2024, a diferença entre exportações e importações dos Estados Unidos foi negativa para o Brasil em US$ 253,3 milhões. No primeiro semestre deste ano, o déficit está em US$ 1,7 bilhão. Isso quer dizer que o Brasil comprou mais do que vendeu aos EUA.

Itens com maior variação na relação com o RS

Olhando apenas os dados do Rio Grande do Sul em 2024, produtos de metal, tabaco, couro e calçados, alimentos e celulose e papel são os segmentos com maior superávit para o Estado na relação com os Estados Unidos. Ou seja, são os ramos em que o Estado mais exporta do que importa.

Já na outra ponta, combustíveis, lubrificantes e derivados do petróleo, extração de petróleo e gás, químicos, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos são os segmentos com maior déficit na relação entre saídas e entradas.