Restituição do Imposto de Renda 2025: consulta ao terceiro lote é liberada hoje; veja quem recebe

Esse será o terceiro de cinco lotes na restituição. Joédson Alves / Agência Brasil

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025. O pagamento acontece na próxima semana, em 31 de julho.

A restituição será paga a 7,2 milhões de pessoas no terceiro lote, o primeiro a contemplar contribuintes não prioritários.

O valor total de pagamentos do terceiro lote é de R$ 10 bilhões. As restituições serão distribuídas da seguinte forma:

15.988 restituições para idosos acima de 80 anos

83.575 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos

11.298 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental

35.315 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

6.316.894 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix

ou optado por receber a restituição via Pix 755.978 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Pagamento

O valor será depositado ao longo do dia 31 de julho na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Como consultar

Acessar o site da Receita federal

Clicar em "Meu Imposto de Renda"

Em seguida, "Consultar minha Restituição"

Calendário da restituição

Primeiro lote: 30 de maio (já pago)

Segundo lote: 30 de junho (já pago)

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 29 de agosto

Quinto e último lote: 30 de setembro

Buscas pela consulta

Pesquisas pela restituição aumentaram na manhã desta quinta-feira (24). Google Trends / Reprodução