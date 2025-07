Redução de impostos e mudanças em contratos de trabalho: setores estudam ações para mitigar efeitos do tarifaço no RS

Alternativas frente ao tarifaço dos Estados Unidos sobre as exportações com origem no Rio Grande do Sul foram tema de reunião entre o governador Eduardo Leite e um grupo de empresários industriais liderado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier. O encontro foi nesta sexta-feira (18), no Palácio Piratini, a portas fechadas.