Preço do café cai pela primeira vez em 18 meses ao consumidor, indica prévia da inflação

Preço da bebida caiu, entre outros motivos, pelo avanço da colheita do grão. dimakp / stock.adobe.com

O preço do café para o consumidor caiu 0,36% em julho, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo 15 (IPCA-15), índice que antecipa a inflação oficial do país. É a primeira queda registrada em um ano e meio, após 18 meses consecutivos de aumentos.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (25). O recuo do café ocorre em um momento de desaceleração de preços no grupo Alimentação e Bebidas, que apresentou queda de 0,06% em julho.

Mesmo assim, o café moído ainda acumula alta de 76,5% em 12 meses, de acordo com o IPCA-15. Em junho, o preço médio do quilo do café tradicional atingiu R$ 66,70, ante R$ 35,17 há um ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

O que explica queda no preço do café

A principal explicação para a queda no preço do café está no avanço da colheita em regiões produtoras, que amplia a oferta do grão no mercado interno.

Segundo o g1, a redução nas cotações já vinha sendo observada no campo desde o início do segundo semestre, movimento agora repassado ao consumidor final.

Especialistas já projetavam que a colheita da safra brasileira, iniciada em março e com pico entre junho e julho, começaria a pressionar os preços para baixo no varejo. A tendência é que o preço continue a cair nos próximos meses.

Setor acompanha risco de tarifa dos EUA

Apesar da queda, o setor cafeeiro monitora o impacto do tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, medida prevista para entrar em vigor a partir de 1º de agosto caso não haja acordo.

Os EUA são o principal destino das exportações de café do Brasil, comprando cerca de 16% do total produzido. A taxação pode afetar o fluxo comercial e pressionar ainda mais os preços no mercado doméstico.