Por que poucas companhias aéreas low cost operam no Brasil?

Os passageiros brasileiros há muito sonham com passagens aéreas mais baratas, e a entrada de companhias “low cost” no país sempre representou uma possibilidade para que esse desejo se concretizasse.

Estabelecido há décadas nos Estados Unidos e na Europa, este modelo encontra entraves em algumas características do mercado brasileiro de aviação civil, principalmente para voos domésticos, com decolagem e pouso em território brasileiro.

O que são companhias aéreas low cost?

As chamadas companhias aéreas low cost (baixo custo, na tradução) são aquelas que oferecem, em média, passagens aéreas mais baratas do que as companhias aéreas tradicionais. Esse fato ocorre porque o que é comercializado é somente o lugar no voo.

Todos os outros serviços, como despacho de bagagem e lanches, por exemplo, normalmente são cobrados à parte, para quem desejar. A diferença é que esses serviços não vêm incluídos no preço da passagem, como ocorre nas companhias aéreas tradicionais.

— Essas empresas buscam seu lucro no alto volume de venda de passagem e do máximo aproveitamento possível das aeronaves, em detrimento do oferecimento de serviços que, nas companhias aéreas tradicionais, já são cobrados no preço integral da passagem. Elas usam esse artifício para tentar baratear a tarifa, e o passageiro que quiser optar por algum desses serviços, também tem essa possibilidade, com uma cobrança extra — explica Marcus Vinicius Quintella, diretor da FGV Transportes.

Despacho de bagagens

Em 2022, um esforço legislativo foi feito no Brasil para buscar a atração de companhias aéreas low cost. Em junho daquele ano, foi sancionada a Lei 14.368, conhecida como Lei do Voo Simples, que buscou flexibilizar as regras de atuação no mercado nacional.

— Dentre as alterações trazidas pela lei, destacamos a redução de exigências regulatórias para empresas aéreas e a simplificação de processos de certificação e autorização — destaca Julia Klarmann, sócia da área de Consumidor & Product Liability do escritório Souto Correa Advogados, que cita como exemplos a dispensa de autorizações e concessões consideradas desnecessárias e a racionalização das Taxas de Fiscalização da Aviação Civil.

Segundo a advogada, a modernização das normas trazidas pela Lei do Voo Simples também implicou na adoção de práticas alinhadas aos padrões internacionais, aumentando a previsibilidade da operação no país. Esse também é um fator importante de atração para investidores estrangeiros, principalmente empresas low cost.

— No entanto, na prática, não foi isso o que se viu até o momento. Isso ocorre porque, apesar de a Lei do Voo Simples ser uma iniciativa positiva para o setor, não resolve, sozinha, todos os desafios da operação da aviação aérea no Brasil, e que também representam barreiras jurídicas e econômicas importantes, com impactos diretos na entrada de novos agentes econômicos, diversificação dos serviços oferecidos, ofertas mais competitivas, incluindo companhias aéreas low cost — complementa Matheus Senna, sócio da área de Administrativo & Regulatório do Souto Correa.

Contudo, um dos pontos mais importantes incorporados a esta lei, durante sua tramitação no Congresso, foi a proibição da cobrança pelo despacho de bagagens por parte das aéreas — esse ponto chegou a ser vetado por Jair Bolsonaro, presidente na época da sanção da lei, mas o veto nunca foi analisado pelo Congresso.

Esta regra é considerada de central importância para as operações das aéreas que se pretendem low cost no Brasil. Uma parte significativa da capacidade dessas empresas de oferecer passagens com valores mais baixos se deve justamente ao fato de conseguirem compensar esse valor na cobrança pelo despacho de bagagens. Não tendo essa possibilidade, as empresas embutem esse custo no preço do bilhete.

— Já participei de muitas reuniões com empresas low cost que a gente tenta atrair para o mercado brasileiro, e uma das primeiras perguntas é sempre querendo saber se o Congresso já apreciou o veto. Cobrar separadamente pelo despacho da bagagem é fundamental para o modelo de negócio dessas empresas, e o fato dessa questão ter aparecido numa lei, que depois foi modificada no Congresso, depois vetada pelo presidente, e que ainda não foi apreciada novamente pelos parlamentares, simboliza bem a insegurança jurídica e regulatória que as empresas sentem para atuar no Brasil — explica Daniel Ramos Longo, diretor de Políticas Regulatórias da Secretária Nacional de Aviação Civil, ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos.

Regulação no Brasil

Desde a primeira década deste século, há esforços para tornar o ambiente regulatório do Brasil mais favorável à operação de companhias aéreas que ofereçam viagens de menor custo. Em 2001, foram publicadas duas portarias que flexibilizavam a regulação do preço das passagens aéreas domésticas, e em 2005 foi aprovada a mudança para um regulador civil, com a criação da Lei da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Nesse contexto, surgiram as primeiras companhias aéreas que buscavam oferecer passagens mais baratas no Brasil. A Gol se insere no mercado com essa proposta em 2001, mas com o passar dos anos, principalmente a partir da década passada, migra para uma proposta mais similar às companhias tradicionais. Também nos anos 2000 surgiu a Webjet, que operou como low cost entre 2005 e 2012, até ser comprada pela própria Gol após enfrentar dificuldades financeiras.

O maior incentivo para companhias low cost estrangeiras começou a vir nos anos seguintes. Entre 2008 e 2009, duas resoluções da Anac flexibilizaram a regulação de preços das passagens aéreas internacionais, movimento que depois foi reforçado por outra resolução publicada pela agência, em 2016, que flexibilizou também ações como o fim da franquia de bagagem despachada obrigatória. Em 2019, foi aprovada a Lei 13.842, que modificou o Código Brasileiro de Aeronáutica e permitiu que empresas de aviação recebessem 100% de investimento vindo de capital estrangeiro.

Um ano antes, em 2018, começou a operar no Brasil a primeira companhia aérea low cost estrangeira, a chilena Sky Airline, que ainda hoje tem operações no país. Contudo, por dificuldades características do mercado nacional, as operações das low cost estrangeiras se concentram ainda hoje na oferta de voos internacionais, chegando ou deixando o país, e não voos internos.

— O ambiente regulatório no Brasil evoluiu nos últimos anos para facilitar as operações low cost no país, mas ainda está muito atrasado na comparação com outros países, onde esse mercado é mais desenvolvido. A administração de uma companhia aérea leva em conta diversos fatores, como os custos de operação, o próprio ambiente regulatório e a cultura de viagem aérea da população, e muitos destes no Brasil não estão avançados o suficiente para viabilizar essas operações — destaca o presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico e Aeroespacial (CEDAA) da OAB-RS, Eduardo Farah.

Uma das empresas aéreas low cost internacionais que voam atualmente para o Brasil é a chilena JetSmart. O CCO da companhia, Victor Mejía, cita alguns fatores que ainda representam obstáculos para a expansão no país:

— Identificamos diversos desafios relacionados ao ambiente regulatório, que impactam diretamente nos custos operacionais e limitam a competitividade do modelo. Acreditamos que um ambiente mais favorável, baseado na concorrência e em regras claras, é fundamental para promover uma melhor experiência para os usuários e um crescimento sustentável do mercado aéreo brasileiro.

A JetSmart chegou a ensaiar uma operação em Porto Alegre, mas que acabou suspensa pela enchente de 2024.

Características do mercado nacional

Algumas características específicas do mercado nacional da aviação civil dificultam a viabilidade da operação de companhias low cost no Brasil. As aéreas tradicionais normalmente já operam com margens de lucro apertadas, e as low cost ainda mais, por isso precisam financiar suas operações com um alto volume de vendas de passagens.

— O problema é que, na prática, essas companhias encontram alguns entraves para efetivar esse alto número de vendas de passagens no Brasil. A malha aérea brasileira não é estruturada suficientemente, há muito poucas operações em aeroportos regionais, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, e a maior frequência de viagens ainda é muito sazonal no país, ligada às datas de férias e feriados, diminuindo muito a demanda fora dessas temporadas — observa Marcus Vinicius Quintella, diretor da FGV Transportes.

Outro fator que dificulta a operação de companhias aéreas low cost no Brasil é a defasagem do real frente ao dólar. Os principais custos das aéreas são dolarizados, como os gastos com combustível e leasing de aeronaves, e com a receita ingressando em real nas operações no Brasil, a disparidade da moeda brasileira em comparação à norte-americana diminui a margem de lucro das empresas.

Analistas apontam ainda outros aspectos que representam entraves às operações low cost no Brasil, principalmente para as empresas estrangeiras. Um destes é o alto volume de judicialização contra aéreas no país — especialistas estimam que mais de 90% de todas as ações judiciais movidas contra companhias aéreas no mundo ocorrem no Brasil. O complexo sistema tributário brasileiro também é apontado como um dificultador para a operação das low cost no país.

— A cobrança de diferentes impostos em diferentes Estados, todas as complicações tributárias que já conhecemos no Brasil, dificultam a entrada de empresas estrangeiras low cost. A insegurança jurídica e os encargos trabalhistas também pesam como motivo para o afastamento dessas empresas do país, principalmente para operações internas — complementa o advogado Eduardo Farah.

Medidas para fomentar operações

Especialistas do setor apontam algumas medidas que poderiam ser tomadas com o objetivo de fomentar as operações das companhias aéreas low cost no Brasil.

Reforçar a malha aérea nacional, com investimentos estruturais nos principais aeroportos do país, para aumentar suas capacidades, e também fortalecer os aeroportos regionais, para aumentar as possibilidades de rotas e diminuir taxas aeroportuárias; Diminuir a carga tributária e harmonizar entre Estados a cobrança de impostos como o ICMS sobre combustíveis para avião; Tornar o ambiente regulatório do setor no Brasil mais claro e sólido, para dar mais segurança jurídica às empresas que desejam se instalar no país; Ajustar regras para que o volume de judicialização contra aéreas no Brasil seja mais similar a padrões internacionais; Adaptar o regramento trabalhista específico do setor às práticas internacionais, dentro das possibilidades do ordenamento jurídico brasileiro.

Operações low cost no Brasil

A Gol pode ser considerada a primeira companhia aérea que operou na modalidade low cost no Brasil, até modificar aos poucos sua operação para algo mais próximo às companhias aéreas tradicionais. Além da Gol, outra pioneira deste mercado no Brasil foi a Webjet, que operou entre 2005 e 2012. A Ita, empresa aérea da Itapemirim, também tentou se inserir no mercado das companhias aéreas low cost no Brasil, mas operou somente entre 2020 e 2021.

As principais companhias aéreas estrangeiras que buscam modelos low cost no Brasil operam basicamente rotas internacionais. A primeira a atuar no território brasileiro foi a chilena Sky Airline, a partir de 2018. JetSmart (Chile), Flybondi (Argentina), Air Europa (Espanha) e Arajet (República Dominicana) também integram atualmente este mercado.