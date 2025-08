"Há casos que são dramáticos", diz Haddad; governo promete plano de apoio a setores afetados pelo tarifaço dos EUA

Haddad avaliou que o pequeno adiamento e as exceções ajudam, mas ainda é longe do ideal:

— O ponto de partida é melhor do que se esperava, mas estamos longe do ponto de chegada. Vai exigir muita negociação. São duas nações que têm 200 anos de bom relacionamento.

A ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump , que oficializa as tarifas de 50% aos produtos brasileiros , deixou de fora alguns produtos brasileiros. A lista inclui 694 exceções .

Pela decisão norte-americana, setores como o de café, carne bovina e frutas sentirão o impacto com mais força. Os produtos ficaram de fora das exceções e seguirão com a incidência de uma alíquota adicional de 50% em suas vendas aos Estados Unidos. Segundo Haddad, a situação destes setores e de outros menores, são casos "dramáticos" .

Força interna contra os interesses do Brasil

Na parte final da entrevista, Haddad expressou sua opinião sobre as decisões controversas do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele afirmou o desejo de explicar aos norte-americanos sobre como funciona o judiciário brasileiro.

— Penso que essa semana é o começo de uma conversa mais racional, mais sóbria, menos apaixonada, e também explicar como funciona o nosso poder judiciário. Tem que haver uma compreensão de uma democracia de como funciona a outra democracia — disse ao falar sobre uma possível reunião com Scott Bassent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos.

— O Brasil é signatário de todos os acordos e convenções internacionais que protegem os direitos humanos. Quando alguém está incomodado, tem 10 instâncias para recorrer, não precisa recorrer à agressão de uma potência externa contra os interesses do Brasil — opinou. — É muito diferente quando você tem uma força interna trabalhando contra os interesses do país. Isso fragiliza o Brasil. Isso não está acontecendo em nenhum outro país do mundo, só está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam compreender que isso fragiliza a posição do país — concluiu.