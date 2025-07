PIS/Pasep 2025: abono salarial de julho começa a ser pago nesta semana; veja o calendário

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep referente ao calendário 2025 começa a ser realizado nesta semana para trabalhadores nascidos em setembro e outubro .

Segundo o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica Federal inicia os depósitos na próxima terça-feira (15). Ao todo, cerca de 25,8 milhões de pessoas vão receber o benefício, totalizando R$ 30,7 bilhões distribuídos ao longo do ano.

O abono é destinado a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 , recebeu até dois salários mínimos ( R$ 2.640 ) e está inscrito no programa há pelo menos cinco anos.

Calendário completo do PIS/Pasep 2025

Como consultar o benefício

O app está disponível para Android e iOS , e basta fazer login com CPF e senha da conta Gov.br para acessar as informações.

Para os servidores públicos, a consulta do Pasep pode ser feita na central de atendimento do Banco do Brasil (4004-0001 ou 0800-729-0001) ou no site bb.com.br, utilizando CPF ou número de inscrição e data de nascimento.