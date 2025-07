Piratini apresenta ações para fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico no RS

Assinatura do termo que estabelece o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado. Vitor Rosa / Secom Governo RS

Considerada uma bandeira desta gestão do governo estadual, o incentivo ao empreendedorismo no Rio Grande do Sul está sendo reforçado por uma série de atos do Palácio Piratini. O fomento desta atividade no Estado para acelerar o desenvolvimento econômico gaúcho é o objetivo principal do Empreender RS, apresentado na tarde desta quarta-feira (16) em cerimônia realizada na sede do Executivo, em Porto Alegre.

Conforme define governo, o Empreender RS é um conjunto de ações destinadas ao estímulo do empreendedorismo, à atração de investimentos, à prospecção de mercados e ao fortalecimento da posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais.

Conduziram a apresentação das atividades o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o presidente da agência Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o governador Eduardo Leite.

As ações que integram o Empreender RS são embasadas nos objetivos traçados no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado, apresentado no final do ano passado. Planejado para orientar o desenvolvimento gaúcho com projeções que vão até o ano de 2040, o projeto foi estruturado a partir de um estudo da consultoria McKinsey.

— O desenvolvimento econômico é uma das maiores demandas que a população coloca sobre os governantes — afirmou Leite durante o evento.

— Mas não se obriga as empresas a investirem em um Estado, se cria as condições para que esses investimentos aconteçam — complementou o governador, que também assinou, durante a cerimônia, o decreto que oficializa a criação do Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Cinco principais ações desenvolvidas no âmbito do Empreender RS foram apresentadas na cerimônia desta quarta. Os recursos para financiar estas atividades deverão ser cobertos principalmente com o orçamento da Invest RS, além de financiamentos pontuais por parte do Piratini.

— É importante o poder público e o Estado como um todo estar bem organizado e estruturado, pois só assim será capaz de proporcionar um ambiente de negócios propício para quem quer empreender no Rio Grande do Sul — afirmou o secretário Ernani Polo.

As ações do Empreender RS têm como objetivo aprimorar o ambiente de negócios no Estado, em um trabalho articulado e integrado com o setor produtivo e as principais entidades econômicas gaúchas. Uma dessas realizações é o programa Conexão Indústria RS, firmado em parceria com a Fiergs, com o objetivo de que empresas que estão investindo no Rio Grande do Sul busquem as indústrias locais como fornecedoras.

— Este programa une esforços públicos e privados para desenvolver e adensar as cadeias produtivas do nosso Estado. Isso significa incentivar o uso de conteúdo gaúcho, promover a inovação, as tecnologias sustentáveis e a evolução dos processos produtivos — reforçou o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

Outras iniciativas no âmbito do Empreender RS

Desenvolve Município

O Desenvolve Município, com apoio da Famurs, é um programa voltado à capacitação dos municípios gaúchos para atração de investimentos e fortalecimento do desenvolvimento econômico local.

Secretários e equipes técnicas receberão mentorias e aulas online e presenciais, sobre temas como desenvolvimento econômico, ambiente de negócios, inovação, programas de fomento e inteligência de dados. Os participantes ainda receberão apoio técnico para construir seus Planos Municipais de Atração de Investimentos.

RS Global

O RS Global buscará fomentar, nas empresas gaúchas, o desenvolvimento da atividade exportadora. A ação tem como objetivo promover a capacitação de empresas do Estado para a exportação, com foco na qualificação técnica e estratégica, voltada à inserção competitiva no mercado internacional.

O treinamento, que ocorrerá com turmas de interessados, será online e síncrono, dividido em módulos comportamental, técnico e mercadológico, com quatro encontros presenciais.

RS em Dados

O RS em Dados é uma plataforma digital de inteligência de dados relacionados ao Rio Grande do Sul. É desenvolvida pela Invest RS e oferece mapas interativos, dashboards analíticos e informações econômicas consolidadas sobre o Estado.

A plataforma tem como objetivo fornecer informações estratégicas sobre o Estado para apoiar a tomada de decisão de investidores, empresários, pesquisadores e gestores públicos, oferecendo dados sobre economia, população, empresas, força de trabalho, comércio internacional e mais.

Promove RS

Já o Promove RS é uma iniciativa voltada à publicação do calendário de participação do Estado em feiras e missões, nacionais e internacionais, para o ano de 2025. Tem como objetivo fortalecer a presença de empresas gaúchas, apoiando a ampliação de mercados, geração de negócios e valorização do potencial exportador do Estado.

A ação também visa divulgar as potencialidades do Rio Grande do Sul, o ambiente de negócios e as oportunidades para investimentos estrangeiros no Estado.

— Não é apenas um conjunto de iniciativas, é uma estratégia de futuro que fortalece o ambiente de negócios, atrai investimentos e projeta o Rio Grande do Sul como um Estado preparado e competitivo — ressaltou Rafael Prikladnicki.

Fundopem Recupera RS é prorrogado