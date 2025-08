Petrobras reduz preço do gás natural em 14% para distribuidoras a partir de agosto

Redução no valor de gás natural está relacionada ao preço da molécula do gás.

O preço do gás natural será reduzido em cerca de 14% às distribuidoras a partir de 1º de agosto, anunciou nesta segunda-feira (28) a Petrobras . O índice de redução é com relação ao trimestre anterior.

A estatal explica que os contratos de gás passam por atualizações trissemestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás. A variação do valor está relacionada às oscilações do petróleo Brent (classificação do produto cru) e da taxa de câmbio entre o real e o dólar.