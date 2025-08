O nó de pinho vai acabar? Como é extraído o produto apreciado para queima na lareira

Nó de pinho na fábrica de lenha da Ki-Fogo, em Brochier. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Conhecido pela resistência durante a queima e alto poder calorífico, o nó de pinho, vendido no inverno gaúcho como lenha para aquecer lareiras, está em crescente escassez. Ele é um subproduto da Araucaria angustifolia, também conhecida como pinheiro brasileiro. O vegetal é nativo do Brasil, com predominância nos Estados da região sul.

Produtores e especialistas da engenharia florestal afirmam que o item de extração vegetal tende a rarear mais a cada ano. A menor oferta deve elevar o preço.

— Faz mais de 10 anos que ouço que está para terminar. De fato, cada vez tem menos. No futuro, pode acabar — afirma Valmor Griebeler, proprietário da Ki-Fogo, empresa do ramo da lenha e do carvão vegetal sediada em Brochier (RS), no Vale do Caí.

Leia Mais De onde vem a lenha do RS? Como é a produção que aquece o inverno gaúcho

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram como a extração do nó de pinho no Brasil caiu de 12,7 mil metros cúbicos em 2019 para 6,8 mil metros cúbicos em 2023 (veja os dados no gráfico mais abaixo).

— Pensando em fins energéticos (geração de energia a partir da queima), a oferta é insignificante. Tanto que já se observa o uso do nó de pinho no turismo como artesanato, em um resgate cultural como subproduto da típica araucária. Não se tem projeção do quanto existe em estoque, mas é uma produção muito restrita — afirma Adelaide Juvena Kegler Ramos, engenheira florestal da Emater-RS.

A queda na oferta do nó de pinho está relacionada à sua origem. Ele fica no tronco das araucárias e faz a junção com os galhos. A árvore também é responsável pela produção do pinhão.

O subproduto vegetal que chega ao apreciador das lareiras costuma ser encontrado no solo, abaixo da superfície. É um resquício das ponteiras das árvores que foram deixadas no campo durante décadas. As ponteiras são as copas do pinheiro brasileiro, onde havia a concentração de galhos unidos ao trecho final do tronco. Enquanto a madeira se degradou no processo histórico, o nó resistiu e permaneceu no ambiente natural.

— A grande maioria do nó de pinho encontrado hoje é decorrente da exploração de madeira que se iniciou durante os processos de colonização e chegada das serrarias do Rio Grande do Sul, no século 19. A intensa exploração madeireira seguiu até aproximadamente as décadas de 60 e 70, período em que se permitia a exploração comercial da araucária — diz Adelaide.

Leia Mais Mocotó, o mais tradicional e polêmico prato do inverno gaúcho

As toras da araucária, de maior valor, eram destinadas para o beneficiamento de tábuas, casas e benfeitorias. A ponteira, onde estavam os nós de pinho, ficava no campo. Uma parcela de árvores, parte delas centenária, também caía naturalmente, pela idade ou raios.

— O nó não se decompôs na natureza, ao contrário da madeira, porque ele é impregnado de resina, tem maior durabilidade e é mais denso do que a tora. A única forma de desintegração vai ocorrer pelo fogo — destaca Adelaide.

Mais difícil de encontrar

Com o passar de mais de um século, os nós de pinho foram para debaixo da superfície devido aos processos de decomposição do resíduo da madeira explorada e de preparo da terra para as plantações que vieram depois.

— A profundidade em que ele se encontra é muito variável. Uns mais na superfície, outros menos. O mesmo revolvimento da terra que contribuiu para o resíduo parar no subsolo é, nos dias de hoje, o que faz reaparecer — detalha a engenheira florestal da Emater-RS.

Com 15 anos de experiência na distribuição de nó de pinho a partir dos Campos de Cima da Serra, José Américo conhece detalhes da extração e afirma que o subproduto não costuma mais ser encontrado em áreas planas. O que restou está em encostas de rios, geralmente de difícil acesso e sem estradas próximas.

Ele menciona que a remoção mais eficiente, hoje, é feita de dois modos. Um deles é procurar pelos “leitos”, marcas do choque da araucária contra o solo ao tombar. Nesses locais, o que restou de madeira já “apodreceu”. Os nós que ficavam na face da árvore que colidiu com a superfície podem ser encontrados até 30 centímetros abaixo da terra, afirma Américo. A remoção é feita a golpes de bico de foice. Os subprodutos que estavam na parte do tronco em que não houve impacto direto ainda são localizados soltos, sobre o chão. O segundo método tem origem na pecuária.

— No inverno rigoroso, com chuva, o gado busca refúgio no mato para comer pinhão e folhas de árvores. Onde tiver barro, ele pisoteia e enterra o nó — conta Américo.

O distribuidor relata que o serviço é bruto: inclui via crucis com cargas pesadas nas costas ou no lombo do cavalo desde as encostas. A tração humana e animal é necessária até onde um trator tenha condição de chegar para continuar o transporte. Se o trabalhador for resistente, e o clima não for chuvoso, afirma Américo, é possível alcançar remuneração entre R$ 6 mil e R$ 7 mil ao mês.

— Se não tiver uma renda boa, ninguém mais quer a atividade. Hoje o que se tem de nó de pinho é um mínimo, só em lugar ruim de chegar, no meio do mato mesmo. A tendência é ser extinto — avalia o produtor.

A Secretaria Estadual da Agricultura (Seapi) confirma a hipótese da escassez, mas não crê em desaparecimento da oferta por se tratar de “pequeno nicho de mercado”.

No Rio Grande do Sul, o nó de pinho é historicamente concentrado em São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Jaquirana, Bom Jesus e São José dos Ausentes, entre outros.

A araucária é protegida por lei e está na lista de espécies em extinção. É vedada a exploração comercial de remanescentes de floresta nativa, alerta Adelaide.

Situação diferente ocorre com a floresta plantada de araucária: neste caso, trata-se de uma mata que será iniciada em área específica com o propósito comercial, na lógica do reflorestamento, o que é permitido, desde que haja autorização dos órgãos ambientais.

Leia Mais Inaugura outro âmbito da política ambiental no RS, diz promotora sobre acordo que trata da reserva legal no Pampa

A floresta plantada, dizem especialistas, teria potencial limitado para gerar oferta de nó de pinho porque os plantios costumam ser explorados em idades baixas. O subproduto é mais vigoroso e denso conforme o desenvolvimento do vegetal ao longo de várias décadas.

Impacto no preço

Nó de pinho é a junção dos galhos na copa da araucária. Por ter muita resina, resiste à decomposição. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A oferta decrescente pode ser sentida nos preços, indica Griebeler, proprietário da Ki-Fogo. Ele vende para os mercados um saco de 10 quilos de acácia-negra por R$ 18. A mesma quantidade de nó de pinho está saindo por R$ 36, o dobro. O empresário afirma que haverá aumento de preço para o inverno do próximo ano.

Griebeler alerta que o aquecimento doméstico com o nó de pinho é recomendado para lareiras. O uso em fogões a lenha pode danificar e até rachar a chapa devido ao alto poder calorífico.

O transporte e a comercialização do item, matéria-prima florestal da categoria lenha, são permitidas. Os produtores precisam se habilitar junto aos órgãos ambientais municipais e obter a autorização especial, expedida via Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor). A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) informa que, após a regularização do produtor, uma carga só pode ser transportada mediante emissão do Documento de Origem Florestal (DOF).