Nvidia é a primeira empresa a alcançar US$ 4 trilhões em valor de mercado

As ações da Nvidia subiram 2,64% na bolsa de valores de Nova York, a US$ 164,07 (R$ 895,2), às 13h55min (10h55min em Brasília). Desde o início do ano, as ações da empresa subiram mais de 20%, enquanto o índice Nasdaq, de forte componente tecnológico, apresentou um crescimento mais modesto, de mais de 6%.