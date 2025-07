Número de casas com acesso a streaming bate recorde no RS; mais da metade dos lares têm serviço

Mais da metade das casas gaúchas contam com o streaming como opção de entretenimento. Celt Studio / stock.adobe.com

No ano de 2024, os moradores de 51,3% dos domicílios no Rio Grande do Sul tinham serviços pagos de streaming de vídeo, como Netflix e Globoplay, entre outros. Os dados são os maiores já registrados na história do Estado, tanto proporcionalmente quanto em números absolutos de residências. As informações, divulgadas nesta quinta-feira (24), constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o estudo do IBGE, a porcentagem de casas no Rio Grande do Sul com serviços de streaming em 2024 supera o maior registro anterior, de 2022, ano em que começou a pesquisa desta categoria, quando 50,3% das resdiências tinham o serviço. Em 2023, o número caiu para 49,4%.

O dado coloca o Rio Grande do Sul como o quarto Estado que mais tem casas com serviços de streaming, atrás apenas do Distrito Federal (55,9%), Santa Catarina (53,6%) e Amapá (51,3%). A média nacional é de 43,4%.

Os números absolutos de residências com streaming também apontam o Rio Grande do Sul na quarta colocação do ranking nacional, com 2,251 milhões de residências com o serviço. À frente, estão São Paulo (8,652 milhões), Rio de Janeiro (3,444 milhões) e Minas Gerais (3,327 milhões). No Brasil, o número total de residências com o serviço de streaming de vídeo é de 32,654 milhões.

TV por assinatura perde público

Por outro lado, o percentual de domicílios no Rio Grande do Sul com serviços de TV por assinatura em 2024 foi de apenas 32,2%. Ou seja, praticamente 20 pontos percentuais abaixo do número de casas no Estado com serviços pagos de streaming (51,3%).

Ainda assim, o dado estadual gaúcho ainda é superior à média nacional, que fechou o último ano em 24,3%.

O número de casas com serviços de TV por assinatura no RS sofreu grande variação a partir da pandemia de covid-19, em 2020. Entre 2016 e 2019, o dado variou na casa de 39%. Já em 2021, reaparece em 32,4%, se mantendo estável nesse patamar até o ano passado.

Entre os motivos que os gaúchos alegam para não mais ter TV por assinatura, 55,1% afirmam que não têm interesse pelo serviço. Para outros 30,5%, o serviço é muito caro.