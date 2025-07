"Nossos ativos verdes são muito significativos para o resto do mundo", diz economista sobre potencial brasileiro na bioeconomia

Especialista diz que Brasil tem protagonismo no segmento. Talita Pinto / Arquivo Pessoal

A produção de olhar sustentável a partir dos recursos biológicos desponta com grande potencial de crescimento nas projeções de economia do futuro. Estudo de pesquisadores brasileiros sobre o tema diz que o PIB da bioeconomia já responde por um quarto do PIB nacional.

Com este tesouro em mãos, o desafio é entender como se gerar mais valor para a cadeia, defende Talita Pinto, doutora em economia e coordenadora do Observatório da Bioeconomia da FGV Agro, que lidera uma série de estudos sobre o tema. Veja na entrevista a seguir:

Sobre o que se debruça o Observatório da Bioeconomia?

O Observatório de Bioeconomia da FGV é um centro interdisciplinar que olha para questões regulatórias, econômicas e relacionadas às emissões de gases de efeito de sistemas agroalimentares. Também tem um núcleo dedicado à bioenergia. Entendemos que o Brasil é uma potência da bioeconomia, mas existem muitas bioeconomias que precisam ser endereçadas de formas diferentes no país. É um tema muito transversal a setores econômicos, a cadeias produtivas, a pautas ministeriais. Então, tentamos cobrir esse grande tema com uma abordagem bastante interdisciplinar, que é isso que ele demanda.

O que são essas muitas bioeconomias?

O Brasil é um país que tem uma diversidade de recursos biológicos e ambientais muito grande. Entendemos que existe a bioeconomia dos biocombustíveis, dos bioinsumos, a bioeconomia composta pela parte da agricultura e da pecuária sustentável, e também a bioeconomia de cadeias produtivas menores, que é o que chamamos de sócio-bioeconomia. Então, não necessariamente uma estratégia ou uma política pública que funciona para um desses grupos vai funcionar para todos. Existe uma lapidação que precisa ser feita e é por isso que é importante olhar para a bioeconomia brasileira de uma forma ampla, considerando todos os segmentos que estão ali envolvidos, mas sempre lembrando que esses múltiplos segmentos têm especificidades que precisam ser consideradas. Ainda é muito difícil de se valorar e de se mensurar, mas tudo está contemplado nesse grande grupo da bioeconomia.

Essa diversidade tem a ver com o tamanho do nosso país. Inicialmente, muitas pessoas associam a bioeconomia à Amazônia. E aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, temos o Bioma Pampa, que também tem iniciativas com esse olhar.

Exatamente. Inclusive, temos uma coletânea de estudos que falam dos produtos do cerrado, da caatinga, do pampa, da Amazônia, da Mata Atlântica. Justamente porque entendemos que cada bioma já contempla uma bioeconomia que é diferente de um outro bioma. Isso tudo precisa ser analisado com mais cuidado.

Considerando essa diversidade toda, qual o potencial brasileiro na bioeconomia?

Utilizamos a metodologia oficial do Sistema de Contas Nacionais do Brasil e, a partir dela, identificamos as atividades produtivas que têm base biológica, ou seja, que são integralmente ou parcialmente compostas por recursos biológicos renováveis. As atividades integralmente bioeconômicas incluem agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, pesca, entre outras. Já as parcialmente bioeconômicas são aquelas que utilizam esses recursos como insumo para produzir bens ou serviços com valor agregado, como a indústria de alimentos, bioenergia e bioprodutos. Em 2023, estimamos que o PIB da bioeconomia brasileira alcançou R$ 2,74 trilhões, o equivalente a 25,3% do PIB nacional.

Esses números mostram que o Brasil é um país fortemente ancorado na bioeconomia. O desafio agora é avançar na agregação de valor, garantindo que esse crescimento seja sustentável e contribua para a conservação ambiental. Esse recorte é a parcela que a bioeconomia já representa dentro do nosso PIB. Grande parte dessa riqueza ainda está baseada em produtos de baixo valor agregado ou que o valor não está sendo considerado, como os nossos ativos ambientais e serviços ecossistêmicos. Portanto, o potencial brasileiro na bioeconomia é muito maior.

Por que defende que o PIB da bioeconomia deveria entrar nas contas nacionais?

São dois pontos. O PIB da bioeconomia, que é esse que acabamos de falar, e a criação de um sistema de contas bioeconômicas, se pudermos chamar assim. Porque quando começamos a incorporar os números do PIB da bioeconomia no PIB nacional, estamos falando de fluxo monetário. E sabemos que grande parte do valor da bioeconomia brasileira também está em forma de estoque de recursos naturais, de recursos ambientais que o Brasil tem. Esses recursos geram externalidades positivas para a sociedade como um todo, para o resto do mundo, e eles também são um bem público. Defendemos que sejam criadas contas satélites. É uma forma de se calcular, de se dar valor àquilo que não é fluxo e que não é monetário. Assim conseguiríamos atribuir valores, por exemplo, a estoques físicos. Isso se acopla ao sistema de contas nacionais e conseguimos ter uma dimensão da relevância desses ativos dentro da nossa economia. Um exemplo do que seria uma conta satélite é calcular as emissões de gases de efeito estufa associadas a todas as cadeias produtivas do Brasil.

Leia Mais Mercado de trabalho acelera busca por especialistas em ESG e meio ambiente; veja como se capacitar

Como se avalia a dimensão econômica desses ativos?

Tem uma metodologia que já está presente na literatura científica, mas que não foi desenvolvida por nós. O próprio Banco Mundial reconhece limitações do PIB no sentido de trazer valor para esses ativos. O Banco Mundial chama essa forma de cálculo de “beyond GDP”, ou além do PIB, numa tradução muito básica, que é justamente quantificar esses ativos e conseguir incorporar às contas nacionais. Mas é um esforço bastante grande, porque precisamos de órgãos governamentais envolvidos, do IBGE. Não é trivial. Tanto que é um desafio a nível global. Existem muitos países, inclusive o Brasil, trabalhando no desenvolvimento de contas satélites, mas nenhum deles conseguiu chegar nesse nível de avanço que precisamos.

Considerando a parcela significativa que teria o PIB da bioeconomia no PIB nacional, no montante todo, isso nos dá uma relevância internacional diferente?

Com certeza. Com certeza nos diferenciamos porque os nossos ativos verdes são muito significativos para o resto do mundo, como bens públicos gerando externalidades positivas. Dentro da economia, uma externalidade positiva é, por exemplo, morar ao lado de um lugar onde se toque ópera todas as sextas-feiras. Se você mora próximo e é um tipo de música que você gosta, você vai se beneficiar indiretamente disso. Isso não vai te gerar custo nenhum e não vai gerar uma receita adicional para essa casa de ópera. A bioeconomia funciona da mesma forma.

Os nossos recursos ambientais, a nossa floresta em pé, geram um serviço ecossistêmico. Ninguém paga por esse serviço e a ainda sofremos uma pressão muito grande interna e do resto do mundo para manter esse serviço funcionando.

A partir do momento que entendemos a relevância disso, começamos a demandar, ou a internalizar essas externalidades positivas, que é uma forma de conseguir precificar de alguma forma todos esses benefícios oferecidos.

Leia Mais Comunidades afetadas pelas mudanças climáticas apontam demandas que desejam ver levadas à COP30

Existe ainda uma subjetividade em torno desse tema?

Tem ficado cada vez mais claro, menos subjetivo. Tem países que investem mais em biotecnologia. Tem países que têm maiores investimentos em biorrecursos. Por exemplo, poderíamos chamar de biorrecursos aqui no Brasil o biocombustível. Ainda não existe uma métrica universal que permita comparabilidade entre a bioeconomia de diferentes países. E, além disso, não existe o tema bioeconomia formalmente sendo discutido na Conferência do Clima como um agente potencializador, catalizador da redução das emissões de gás de estufa e até mesmo da remoção de gás de efeito estufa para a atmosfera, que é o tema que está em voga.

Apesar dessa dificuldade de clareza, digamos, ou de métricas para que se meça, está se comprovando que a bioeconomia tem o seu protagonismo. Como o tema pode se alinhar à produção do futuro aqui no Brasil?