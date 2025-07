Nem vinho, nem chope: cerveja de uva reúne aroma e refrescância na taça (e no copo)

Conhecidas como IGAs, bebidas combinam mistura de vinho e cerveja. Camila Hermes / Agencia RBS

Diferente no sabor e curiosa na mistura, a cerveja de uva ganha espaço na produção agroindustrial gaúcha por combinar dois ingredientes de gosto fácil do consumidor: a cerveja, de aceitação ampla entre os brasileiros, e a uva, tradicional nos campos do RS.

A Cantina Mascaron, de Vila Flores, na Serra, é uma das que se destaca no ramo. Criada em 2004 com foco na produção artesanal de bebidas de mesa, a vinícola abriu mais recentemente o leque de opções feitas da fruta, apostando na cerveja de uva.

De 2023 para cá, já empilha quatro taças em premiações da categoria de bebidas Italian Grape Ale (IGA), duas delas conquistadas este ano, com distinções de prata na Copa Sul-Americana de Cerveja 2025 e no Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau 2025, com a Italian Grape Ale feita de mosto de uva lorena.

Joana Brandalise, 30 anos, da segunda geração da família à frente do negócio, conta que a escolha do tipo da uva para as bebidas é cheia de significado. Mais do que apostar no diferente, é valorizar a cultura regional com o que é produzido localmente.

— O foco da região é o vinho, então, para fazer cerveja, tinha de ser algo que se destacasse. Elaboramos as receitas com uvas que fossem locais para valorizar a região. Começamos com uma sour feita de mirtilo e pêssego colhidos na vizinhança da cantina até chegarmos na IGA a partir do mosto — conta Joana sobre a trajetória.

O primeiro rótulo de Italian Grape Ale foi feito com a uva isabel, um tipo de mesa, muito típica dos colonos da Serra (conhecida como La Brasiliana na Itália) e pouco utilizada pelas grandes vinícolas. No mesmo ano em que foi produzida, a cerveja foi premiada com medalha de ouro no Brasil Beer Cup 2023. Depois, vieram as experiências com o mosto da uva lorena, uma variedade branca e gaúcha com valor sentimental para a família por ter sido a primeira uva vinificada pela Mascaron.

— É uma uva muito nossa e foram já três prêmios com essa bebida. Unimos as paixões, e o resultado vem através desses prêmios pela Lorena Spritz — diz a empreendedora.

A cervejaria Leopoldina, do Grupo Famiglia Valduga, também do RS, foi premiada na mesma competição com a IGA elaborada com mosto de sauvignon blanc.

Os produtos geralmente são comercializados no site das vinícolas e em empórios especializados.

O que define uma Italian Grape Ale?

Italian Grape Ale, ou IGA , é um tipo de bebida que mistura vinho e cerveja.

, é um tipo de bebida que mistura vinho e cerveja. A receita combina o uso de malte com o mosto da uva, que é o resultado do esmagamento das frutas frescas, antes da fermentação.

O estilo da bebida ganhou fama na Itália, com maior difusão a partir de 2015. Há registros de produção semelhante também na Bélgica, um dos polos tradicionais da fabricação cervejeira.

No Brasil, a produção do estilo é recente, com crescimento a partir de 2020.

Muito além do chope de vinho

Ao contrário da primeira associação que vem à mente, a cerveja de uva é "completamente diferente" do chope de vinho. Quem explica é o responsável pela produção das bebidas na Cantina Mascaron, Pedro Henrique Morello, 33 anos.

As diferenças começam ainda na fabricação. O chope de vinho é um pilsen com suco de uva e de maçã adicionados, resume Morello. Já as cervejas IGAs têm processos mais complexos de produção. O mosto é produzido e adicionado no final da fervura, que é um processo na produção da cerveja. Após a adição do mosto da uva ao mosto da cerveja, os dois produtos são "cofermentados" no mesmo tanque.

— Há uma estruturação da bebida para dar complexidade a ela e não só adicionar suco no final do processo. É uma bebida muito complexa, de muita identidade — diz Morello.

O resultado é uma bebida com leve acidez, que se assemelha a uma espumante brut e cujo aroma lembra as notas do vinho, definem os produtores.

— Ela une o equilíbrio entre o mundo do vinho e o da cerveja. É uma bebida com acidez de média a alta, com o aroma delicado da uva, teor alcoólico alto - em torno de 6,5%, e muita “drincabilidade”, justamente pela acidez. Ou seja, é refrescante — explica Morello.

A combinação atrai a curiosidade dos apreciadores principalmente pela novidade da mistura.

— As pessoas ficam muito curiosas para provar. Vila Flores tem se consolidado como um destino turístico, muito por causa do vinho. Mas, conhecendo as cantinas, as pessoas se interessam também pela cerveja, quebrando a barreira da vinicultura — completa Joana.

Com a palavra, a sommelier

Conhecedora do mundo das bebidas, a sommelier de cervejas Rafaela De Conti degustou dois tipos de IGA a pedido da reportagem para trazer as suas percepções. Ela destacou a refrescância das cervejas de uva e a versatilidade do tipo para harmonizar.

As cervejas deste estilo costumam ser produzidas com uma base de malte pilsen, o que traz a coloração amarelo-clara à bebida. Também são utilizados lúpulos que não marcam a característica de aroma ou sabor de cerveja, justamente para não atrapalhar a delicadeza que a uva traz. A profissional destaca ainda a graduação alcoólica equilibrada e o aroma presente da fruta já ao servir o copo (ou a taça).

— A uva pode ser adicionada em duas etapas diferentes da produção. Na fervura, junto com os grãos, no mosto de cerveja, ou na fermentação, período que a cerveja passa fermentando e maturando até ficar pronta. É quando ela incorpora o aroma e o sabor da uva — explica Rafaela.

Na taça, são cervejas de fácil harmonização e ideais para combinações com pratos leves, como peixe.

— São cervejas bem refrescantes, com toque seco, que se assemelham muitas vezes ao vinho ou a uma espumante brut que traz aquela secura para o paladar depois do gole e não necessariamente o adocicado que há no chope de vinho — diz a sommelier.

Sommelier destacou o "toque seco" das cervejas de uva. Camila Hermes / Agencia RBS

Produto vem a somar

A uva é uma das frutas mais cultivadas no Rio Grande do Sul, com produção ativa em cerca de 45 mil hectares de vinhedos. São quase 200 variedades cultivadas, de americanas a híbridas e viníferas. Mais de 16 mil propriedades se dedicam à fruta.

— Com essa produção toda, com certeza temos diversidade para a produção das agroindústrias e de produtos variados, da bebida à geleia — observa Thompsson Benhur Didoné, extensionista rural da Emater em Bento Gonçalves.

Além da diversidade, há tipos que são muito interessantes para a pequena produção. A variedade isabel, que já foi a mais plantada, tem tripla aptidão: é utilizada para vinho, suco e tem consumo in natura como fruta. Outro destaque é a uva BRF Bibiana, um "xodó das agroindústrias", define Didoné, sobretudo pela resistência a doenças.

Para o extensionista, o crescimento na produção tem como pano de fundo a sucessão familiar feita pelos jovens, que trazem a industrialização para as propriedades.