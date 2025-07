Mais de R$ 4 bilhões em salários e benefícios foram pagos para pessoas mortas entre 2016 e 2025, aponta TCU

Análise do TCU constatou a ausência de mais de 13,1 milhões de registros de óbitos em sistema nacional.

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou nesta quarta-feira (23) o resultado de uma ampla fiscalização que identificou o pagamento de R$ 4,4 bilhões em vencimentos e benefícios previdenciários e sociais a pessoas com indícios de falecimento, entre 2016 e 2025.

Faltam registros de óbito em sistemas nacionais

O processo, relatado pelo ministro Jorge Oliveira , constatou a ausência de mais de 13,1 milhões de registros de óbitos no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), o que equivaleria a dobrar o tamanho da base de dados atualmente existente. Aproximadamente 99% dos pagamentos indevidos estão relacionados a falhas nesse sistema.

O relatório aponta problemas de preenchimento em mais de um terço das informações cadastradas. As falhas atingem tanto benefícios assistenciais, como o Bolsa Família, quanto benefícios previdenciários, trabalhistas e folhas de pagamento de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

INSS terá prazos para regularização e punições

O TCU determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) um prazo de 90 dias para apurar responsabilidades e sancionar os cartórios que enviarem informações de óbito fora do prazo legal ou com dados incompletos.