Mais de 4,5 mil micro e pequenas empresas brasileiras serão afetadas pelo tarifaço de Trump

Entra em vigor na próxima sexta-feira (1º) o tarifaço de Donald Trump que prevê taxas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros . A medida deve impactar mais de 4,5 mil micro e pequenas empresas do país , conforme a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

O diálogo incansável com os Estados Unidos em busca de um acordo também é o que defende a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Gerente de comércio e integração internacional da associação, Constanza Negri Biasutti explica que o tarifaço vai impactar a economia do Brasil, pela elevação das taxas, e dos Estados Unidos, por importar muitos "bens intermediários" que são importantes no processo produtivo interno do país.