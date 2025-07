Mais de 400 municípios se inscrevem em programa de qualificação profissional do Estado com prioridade para atingidos pela enchente

Programa foi lançado no dia 18. Vitor Rosa / Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional / Divulgação

Quatrocentos e onze municípios gaúchos se inscreveram para participar do programa RS Qualificação Recomeçar, iniciativa do governo estadual para fortalecer a empregabilidade e contribuir para a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul.

O programa, coordenado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, foi lançado em cerimônia realizada no dia 18 e terá investimento de R$ 39,2 milhões, com recursos provenientes do Funrigs, ligado ao Plano Rio Grande.

— Estamos atuando em todas as frentes da reconstrução. O RS Qualificação Recomeçar chega para cobrir a dimensão humana do processo, oferecendo aos trabalhadores do Rio Grande do Sul uma oportunidade concreta de desenvolvimento, de construção de uma nova trajetória, com mais perspectivas de futuro — destacou o governador Eduardo Leite durante o lançamento do programa.

Dos recursos previstos à iniciativa, cerca de R$ 22 milhões serão repassados aos municípios para estruturação e realização dos cursos de qualificação, com prioridade para aqueles que decretaram estado de calamidade ou situação de emergência em razão da enchente de maio de 2024. Os outros R$ 17,2 milhões serão atribuídos ao pagamento de uma bolsa de permanência aos alunos, como incentivo a completarem os cursos.

— Vamos ter também essa bolsa qualificação, porque mesmo que os cursos sejam gratuitos para a população, muitas vezes o cidadão está sem dinheiro para a locomoção, para o lanche, está desempregado e precisa sustentar a família. É preciso uma porta de saída dessa situação para esse cidadão, e essa porta de saída vai ser a qualificação profissional — afirma o secretário estadual do Trabalho, Gilmar Sossella.

A previsão do Piratini é que o programa atenda pelo menos 20 mil pessoas. Os municípios habilitados serão anunciados até 18 de julho, e os repasses de recursos estão previstos para começar em setembro. Ainda segundo o governo estadual, os cursos priorizarão o público desempregado, subocupado e registrado no Cadastro Único (CadÚnico).

O Estado repassará as verbas de acordo com o porte dos municípios. Os valores vão desde R$ 47,5 mil, quando a população for inferior a 5 mil habitantes, até R$ 449,3 mil, quando superar 250 mil pessoas. Além disso, para cada 40 horas de qualificação concluídas, que é a carga horária mínima dos cursos, o governo concederá um auxílio de R$ 750 diretamente aos participantes, por meio do Cartão Cidadão.

— É fundamental nós retomarmos a atividade econômica do Estado, e para retomarmos a atividade econômica, precisamos de mão de obra qualificada para atender as demandas atuais. Além de ajudar na recuperação da economia, o programa também contribui para a integração na sociedade de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social — reforça Sossella.