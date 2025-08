Lula diz que Brasil tenta diálogo com governo Trump, mas "ninguém quer conversar"

Em meio ao agravamento da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quarta-feira (30) que o governo brasileiro tem buscado o diálogo com Washington, mas não tem obtido resposta. Em entrevista ao New York Times , o presidente foi questionado sobre as tentativas e estratégias brasileira de negociação.

O presidente detalhou o histórico recente das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, ressaltando que foram realizadas 10 reuniões com o Departamento de Comércio dos EUA e o envio de uma carta, no dia 16 de maio, que ainda não foi respondida diretamente.

Entenda

Além da nova tarifa, o governo americano abriu uma investigação formal contra o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA — instrumento já utilizado anteriormente em disputas com países como China e França.

"Respeito e soberania"

Tentativas de negociação

Na tentativa de conter os danos do tarifaço, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, tem mantido conversas com representantes dos EUA. Segundo ele, houve contato com o secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, com quem propôs dobrar a relação bilateral nos próximos cinco anos.