Keeta: gigante do delivery tem data para começar no Brasil, com planos de usar drone para entregas

Líder no mercado de entregas na China, a Meituan vai começar a operação no Brasil em novembro de 2025. A empresa vai usar no país a sua marca internacional Keeta. Com a abertura de um escritório em São Paulo, a expectativa é que os primeiros entregadores da empresa passem a rodar na capital paulista ainda neste ano.

O negócio chinês tem o objetivo de estar presente em 15 regiões metropolitanas do Brasil até junho de 2026, segundo o Valor Econômico.

Com investimento estimado em U$ 1 bilhão, a meta da companhia é atender mil municípios com 100 mil entregadores trabalhando para a rede até 2030.

O novo delivery será rival do Ifood e Rappi. A rede está sendo projetada por Tony Qiu, que já foi CEO da 99, além de ser chefe da divisão internacional da Kwai, rival do TikTok.

A Keeta, que já opera em Hong Kong e Arábia Saudita, tem mais de 100 vagas abertas para a operação no Brasil.

Entregas por drone

A empresa avalia usar drones e veículos autônomos nas operações. A companhia já teria realizado mais de um milhão de entregas nesse formato, contou Tony Qiu, em entrevista à Folha de S.Paulo.

O plano é fazer uso dessa tecnologia para criar um "delivery aéreo" no Brasil, mas a legislação brasileira pode ser um impedimento.

No país, uma operação comercial do tipo precisa de autorizações de três órgãos diferentes: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Departamento de Controle do Espaço Aéreo e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Ifood já testou

O Ifood já testou a tecnologia em duas ocasiões. Em 2020, a empresa realizou uma rota curta, de 400 metros, com drone. No final do trajeto, o entregador pegava o pedido e finalizava a entrega.

Dois anos depois, em 2022, a empresa obteve autorização da Anac para realizar entregas comerciais, para rotas de até três quilômetros. O teste foi feito no município de Aracaju, em Sergipe. O trajeto que, por terra, levaria em torno de 55 minutos, levou cinco minutos pelo ar. O modelo de entrega, no entanto, não foi expandido pela marca.