IPCA-15 tem alta de 0,33% em julho, puxado pelo preço da energia elétrica

No grupo Habitação, que registrou a maior alta no IPCA-15 de julho, o preço da energia elétrica teve o principal impacto. Daniel Marenco / Agencia RBS

Considerado a prévia da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,33% em julho, 0,07 ponto porcentual (p.p.) acima da taxa registrada em junho (0,26%). Esta é a maior alta para o mês desde 2021.

Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo mês de 2024, o levantamento havia constatado alta de 0,39%. O índice de julho é também o mais alto desde maio de 2025, quando havia registrado 0,36%.

Com o resultado, o IPCA-15 está em 3,40% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 5,30%, ante taxa de 5,27% até junho.

Cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de julho, com resultado entre 0,00% (ante -0,02% em junho) de Educação e 0,98% de Habitação. Já os grupos Alimentação e bebidas (-0,06%), Artigos de residência (-0,02%) e Vestuário (-0,10%) apresentaram queda na passagem de junho para julho.

No grupo Habitação (0,98%), em julho, o maior impacto foi novamente a energia elétrica residencial (alta de 3,01% e 0,12 p.p.), permanecendo a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100kwh consumidos.

Houve ainda reajuste tarifário de 14,19% em uma das concessionárias em Porto Alegre (5,07%) — vigente desde 19 de junho —, 7,36% em Belo Horizonte (3,89%); 1,97% em Curitiba (3,33%), 13,97% em uma das concessionárias em São Paulo (6,10%) e redução de 2,16% em uma das concessionárias do Rio de Janeiro (0,44%).

Outros grupos

O grupo Transportes subiu de junho (0,06%) para julho (0,67%), colocando-se como a segunda maior variação dentre os pesquisados. O principal impulso veio de passagens aéreas, com aumento de 19,86% (impacto de 0,11 p.p.), seguidas pelo transporte por aplicativo, que acelerou 14,55% (0,03 p.p.).

Os combustíveis, também no grupo Transportes, recuaram 0,57% em julho, com quedas nos preços do gás veicular (-1,21%), do óleo diesel (-1,09%), do etanol (-0,83%) e da gasolina (-0,50%).

Em Saúde e cuidados pessoais (0,21%), a variação de plano de saúde (0,35%) reflete a aplicação dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Comida mais barata

O grupo Alimentação e bebidas (-0,06%) teve queda na média de preços pelo segundo mês seguido, com a alimentação no domicílio registrando queda de 0,40% em julho, após recuo de -0,24% de junho.

Entre os itens que mais contribuíram para esse resultado, destacam-se as reduções nos preços da batata inglesa (-10,48%), da cebola (-9,08%) e do arroz (-2,69%). No lado das altas, destacou-se o tomate (6,39%) após a queda de 7,24% observada no mês anterior.