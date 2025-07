Inovações e soluções sustentáveis são destaque na 26ª Construsul, maior feira da construção civil no sul do Brasil

Abertura da feira ocorreu nesta terça-feira (22). André Ávila / Agencia RBS

Reconhecida como a maior feira setorial da construção civil na Região Sul, sendo também uma das mais relevantes do Brasil e da América do Sul, a Construsul deu a largada à sua 26ª edição nesta terça-feira (22), em Porto Alegre. Com foco em apresentar as principais inovações tecnológicas e fomentar negócios no setor, o evento reúne 800 empresas expositoras e a expectativa de receber 32 mil visitantes até sexta-feira (25), quando se encerra.

— Essa vai ser a maior Construsul de todas. Houve muito interesse dos profissionais e das empresas do setor, tivemos que ampliar a área de exposição anteriormente planejada, e pela movimentação e inscrições, vamos superar a expectativa de público — afirma Paulo Richter, diretor da Sul Eventos, promotora da feira.

Na exposição, se destacam produtos e soluções para segmentos como ferramentas, materiais de construção e softwares. Em um setor que absorve cada vez mais inovações, as novidades tecnológicas apresentadas têm atraído a atenção dos visitantes.

Uma destas novidades foi trazida pela Neomot, empresa de Caxias do Sul que está apresentando na feira um elevador controlado por Alexa — assistente comandada por voz ou aplicativo —, proporcionando a possibilidade de chamar o elevador ainda a distância. Além disso, o sistema de inteligência artificial que opera os elevadores também contribui para avaliar o serviço, prever falhas antes que ocorram e acionar a manutenção preventiva automaticamente, além de oferecer outros serviços integrados à administração do condomínio, sincronizado com portões de entrada, garagem e câmeras.

— Esse detalhe do elevador chamado pela Alexa chama a atenção, mas disponibilizamos aos nossos clientes todo um sistema integrado de gestão dos principais serviços ligados à administração de condomínios dos smart buildings, que facilita a gestão para os administradores e também agrega conforto e praticidades aos moradores — destaca Gustavo Zolet, CEO da Neomot.

Elevador chamado pela Alexa é uma das soluções apresentadas na feira pela Neomot. André Ávila / Agencia RBS

Outro destaque tecnológico apresentado na feira foi o laser scanner do Grupo Miotto, de Passo Fundo. Utilizado para fazer topografia de terrenos ou a leitura da planta de prédios já construídos, o aparelho é integrado a um software comandado por inteligência artificial, que já compila os principais dados relacionados ao objeto.

— O scanner faz uma leitura 15 vezes mais rápida dos dados do que seria na topografia tradicional. É o que chamamos de gêmeo digital, o aparelho capta as imagens e disponibiliza as informações de forma digital ao usuário, já fazendo também uma leitura dos principais dados, apresentando possibilidades de intervenções, modelagens e assim por diante — reforça Álvaro Miotto, diretor da empresa.

Sustentabilidade também é destaque

Em um Estado que ainda busca se recuperar por completo de sua maior tragédia climática, as soluções relacionadas à sustentabilidade também ganham destaque. Em 2024, a própria Construsul foi adiada por alguns meses em razão da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Ainda assim, a edição passada atraiu cerca de 30 mil visitantes.

— A enchente nos impactou a todos no último ano, e a realização da feira ainda no ano passado, e agora nesse ano do jeito que está, mostra a força do nosso setor — destaca Paulo Richter.

Neste ano, uma das soluções apresentadas é a chamada garagem solar, da Descarbonize Soluções, de Maringá (PR). A empresa reuniu em um local uma cobertura composta por telhas que já vêm com painéis solares, que captam a luz do sol e carregam carros elétricos.

— Além desta solução para os carros elétricos, um mercado que cresce a cada dia no Brasil, o excedente de energia também pode ser aproveitado na residência, e as telhas também podem ser instaladas em casas para captação direta para uso doméstico — ressalta o engenheiro Breno Leal, representante da empresa.

Energia captada pela garagem solar também pode ter aproveitamento doméstico. André Ávila / Agencia RBS

Outra solução exposta no evento para um problema muito comum em obras é o triturador de entulhos desenvolvido pela Allkaz, empresa de Santa Catarina. O produto possibilita o reaproveitamento de material descartado nas obras, possibilitando que o resíduo seja reutilizado como brita em aterros, na produção de argamassa e na massa de reboco.

— Seguimos os princípios da economia circular, reaproveitando os resíduos, e ao mesmo tempo oferecemos essa solução para um desafio que ocorre em praticamente todas as obras, que é achar uma utilidade para o que vai ser descartado, sem que estes descartes sejam depositados no meio ambiente — enfatiza Valter Biason, diretor da empresa.

Triturador da Allkaz proporciona reaproveitamento de materiais e evita descarte de resíduos no meio ambiente. André Ávila / Agencia RBS

A Construsul neste ano

A feira ocorre no centro de eventos Fiergs, ocupando um espaço de 20 mil metros quadrados de área de exposição. As atividades ocorrem das 13h às 21h de terça a quinta-feira, e das 13h às 19h na sexta-feira.

O evento reúne profissionais, empresários e representantes de construtoras, incorporadoras, varejistas e outras empresas e entusiastas do setor. A expectativa da organização é que a edição deste ano movimente cerca de R$ 1 bilhão em negócios, considerando o volume de transações realizadas durante a feira e nos meses seguintes.

Além das conexões voltadas aos negócios, o evento também proporciona aos participantes a possibilidade de realizar atualizações técnicas profissionais e acompanhar debates e palestras sobre as principais tendências e desafios do setor. Ao longo dos três dias, serão realizados seminários, congressos e workshops gratuitos, abordando temas como inovação, sustentabilidade, eficiência energética, mercado de trabalho e industrialização da construção.

Serviço