Imposto de Renda 2025: terceiro lote da restituição começa a ser pago nesta quinta-feira

O terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 começa a ser pago nesta quinta-feira (31). Cerca de 7,2 milhões de contribuintes devem ser contemplados (veja abaixo o cronograma completo). O valor total de pagamentos do terceiro lote é de R$ 10 bilhões para 7.219.048 declarantes.

As restituições do terceiro lote serão distribuídas da seguinte forma:

Pagamento

O valor será depositado ao longo desta quinta-feira, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.