Haddad diz que é preciso enquadrar as bets "de uma vez por todas" e culpa Bolsonaro pelo aumento das apostas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , disse que o é preciso "enquadrar" as empresas de apostas esportivas (bets) "de uma vez por todas", acrescentando que elas estão "ganhando uma fortuna" no Brasil , mas gerando pouco emprego e remetendo os lucros para o exterior. Em declaração nesta terça-feira (8), ele também culpou Bolsonaro pela situação atual das bets no país.

O ministro disse que o Congresso "recebeu bem" a proposta do governo Lula de taxar as bets, mas que acabou votando por um imposto menor que o originalmente sugerido. Ele argumenta que as empresas têm grande lucro no Brasil, mas mandam o dinheiro para o exterior.