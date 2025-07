Há 25 anos, era instalada a primeira montadora de automóveis do RS

Responsável por mudar o patamar econômico de Gravataí e destacar o município no mapa, a General Motors (GM) completa 25 anos no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Com cerca de 5 mil funcionários — entre diretos e sistemistas — e se aproximando da marca de 5 milhões de veículos produzidos, a fábrica da gigante norte-americana do setor automotivo em solo gaúcho nasceu em meio à esperança por desenvolvimento econômico e social e críticas aos incentivos dados pelo poder público e à guerra fiscal entre Estados.

Indicadores econômicos das últimas duas décadas e meia reforçam o peso da indústria automotiva na cidade da Grande Porto Alegre. Gravataí, que ocupava a 12º posição entre os municípios com maior PIB no Estado, em 1999, chegou a ficar na terceira, em 2014, e na quarta colocação, por um longo período entre 2008 e 2020, segundo dados da extinta Fundação de Economia e Estatística do Estado (FEE) e do IBGE.

A apuração mais recente, de 2021, mostra que o município caiu para a nona posição em meio à crise econômica daquele período, relacionada à pandemia de covid-19, mas segue ainda entre as 10 maiores economias do Estado, de acordo com dados organizados pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE). A própria oscilação da economia no município, puxada principalmente por momentos de baixa ou alta na indústria automotiva, mostra a relevância do polo para a região. No entanto, levantamento e projeção da prefeitura apontam que o município está voltando para a quarta colocação neste ano

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon (PSDB), afirma que a cidade “cresceu imensamente” com a chegada da GM. Não apenas em orçamento, mas também em número de empresas, moradores, condomínios, loteamentos, e edifícios.

— A GM quando chegou em 2000, modificou completamente a vida na cidade. Durante os primeiros 10, 12 anos, multiplicou por 15, por exemplo, o orçamento do município. No momento que uma grande montadora implanta a mais moderna e mais produtiva fábrica de automóveis do mundo, até hoje ela é considerada um dos ícones do mundo, coloca Gravataí no mapa mundo — destaca Zaffalon.

O destaque que a montadora deu para Gravataí e para o Estado também é citado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier:

— Quando a gente vai para essas missões ao Exterior e falamos que aqui no nosso Estado temos empresas conhecidas no mundo inteiro, como a GM, Marcopolo, Gerdau e Randon, nos ajuda muito a elevar a nossa autoestima e a mostrar para os nossos parceiros estrangeiros que aqui nós temos condições de fabricar produtos com essa qualidade.

A planta, que começou a operar com a produção do Celta, fabrica hoje os modelos Onix e Onix Plus.

Histórico

Anunciada oficialmente em 1997, ainda durante a gestão Antônio Britto no governo estadual, a fábrica foi inaugurada em 2000, já no mandato de Olívio Dutra. Embora aguardada com grande expectativa, a instalação não era unanimidade. Parte dos críticos afirmava que o financiamento do Estado para a instalação da montadora, cerca de R$ 253 milhões na época, seria melhor destinado a pequenas e médias empresas.

Além disso, os céticos colocavam um asterisco sobre o retorno dos benefícios e incentivos fiscais para a atração da multinacional. Também eram contra a guerra fiscal na qual o Rio Grande do Sul entrava, contra outros Estados brasileiros, em busca de multinacionais.

Na avaliação do presidente Fiergs, os incentivos se justificaram. Para calçar essa avaliação, cita o efeito da empresa sobre a região:

— Com o advento da GM, teve crescimento em municípios como Gravataí, Glorinha e Santo Antônio da Patrulha.

Além de se aproximar e cravar raízes no Rio Grande do Sul em meio a gestões opostas, o processo de instalação da planta da GM ocorreu em paralelo às tratativas para a vinda da Ford ao Estado. A Ford planejava estabelecer fábrica em Guaíba, mas não chegou a um acordo com o governo estadual e decidiu ir para a Bahia, onde ficou até 2021.

Na época da inauguração da GM, o então governador Olívio Dutra destacou que Ford "não teve o mesmo profissionalismo" da cúpula da GM e que a perda da Ford para a Bahia era uma “ferida não cicatrizada”.

O prefeito de Gravataí também entende que os benefícios e incentivos para a GM foram acertados, destacando o crescimento do orçamento da cidade e a atração de outras empresas para a região.

— Não só por isso, mas pela gama de serviços e de clientes que a cidade teve. Então, hoje, ninguém tem dúvida de que foi um grande lance deixar a GM em Gravataí. Olha quando a Ford foi embora. Até hoje, Guaíba e Eldorado se ressentem disso. Poderiam ser outras cidades hoje — destaca Zaffalon.

Emprego

Dados mais recentes apontam que a GM produziu pelo menos 4,7 milhões de veículos até julho de 2024. Levantamento mais atualizado deverá ser divulgado na próxima semana, segundo a montadora.

Hoje, o complexo da GM em Gravataí emprega cerca de 5 mil trabalhadores — 2,5 mil diretos na planta e 2,5 mil sistemistas —, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. O presidente do sindicato, Valcir Ascari, destaca o peso da empresa no emprego:

— Entendo que a chegada da GM em Gravataí transformou a cidade para melhor, falando em um aspecto econômico. Do ponto de vista do mercado de trabalho também é positivo. Somente em 2025, o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí negociou mais de R$ 60 milhões para os trabalhadores do Complexo Automotivo, isso, entre GM e sistemistas.

Ascari confirmou à coluna de Giane Guerra que a empresa ampliará em uma hora os turnos de trabalho, inicialmente, em quatro dias por semana ainda em julho. Também terá um sábado de produção de carros ainda neste mês. O dirigente afirmou que o objetivo é adequar a produção para a entrada no mercado das versões recém-lançadas.

Futuro

O prefeito de Gravataí reforça a importância da GM para a economia e crescimento do município, mas também defende a diversificação econômica da cidade. Nesse sentido, cita a busca por avanço no setor logístico e de inovação. Zaffalon destaca a esperança de que a GM adeque a fábrica para eletrificação nos próximos anos, um setor estratégico no ramo automotivo:

— Nós estamos sempre na luta e tentando buscar a eletrificação da planta, produzir os elétricos aqui em Gravataí. Esse é o futuro e a gente tem que estar ligado nisso. Então acreditamos que, moderna do jeito que é a fábrica, com sistemistas no mesmo pátio, seja também um atrativo para que isso aconteça.

Lisiane Fonseca da Silva, economista e professora da Universidade Feevale, afirma que os recentes investimentos da empresa parecem estar de acordo, neste momento, com o público disputado com outras montadoras. No entanto, entende que o tema eletrificação deve estar no radar da empresa, principalmente no médio e longo prazo:

— O perfil de concorrência vai mudando ao longo do tempo. Então, ela tem que estar atenta, principalmente pensando que, neste momento, ela tá olhando para um mercado que não é só Brasil. A empresa também exporta para outros países.

Histórico de investimentos