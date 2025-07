Governo federal regulamenta IPI Verde e lança programa Carro Sustentável 

O governo federal realizou nesta quinta-feira (10) uma cerimônia para regulamentação do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), no que se refere ao IPI Verde e à criação do programa Carro Sustentável. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deverá ser publicado no "Diário Oficial da União" em edição extra, conforme o g1.