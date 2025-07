Governo federal reduz em R$ 20 bilhões bloqueio no orçamento de 2025

Ministério da Fazenda destacou medidas para aumentar receitas. Washington Costa / Ministério da Fazenda

O governo federal reduziu o congelamento de gastos no orçamento de 2025 de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões, segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas divulgado nesta terça-feira (22).

A redução foi possível devido à melhora na estimativa de arrecadação, apesar do aumento nas despesas obrigatórias em avaliação do Ministério do Planejamento, conforme O Globo.

O congelamento anterior era composto por contingenciamento de R$ 20,7 bilhões e bloqueio de R$ 10,6 bilhões.

Bloqueio de R$ 100 milhões

Apesar de liberar os recursos, o governo bloqueou R$ 100 milhões de gastos discricionários (não obrigatórios) para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal, que prevê crescimento dos gastos até 2,5% acima da inflação para este ano. O volume de recursos bloqueados no Orçamento aumentou de R$ 10,6 bilhões para R$ 10,7 bilhões.

A liberação dos R$ 10 bilhões por órgãos e ministérios será detalhada no próximo dia 30, quando o governo publicar um decreto presidencial com os limites de empenho (autorização de gastos).

Arrecadação

A nova projeção de arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) caiu de R$ 19,4 bilhões para R$ 12 bilhões, após decisões judiciais. Para compensar, o governo editou uma Medida Provisória que altera a tributação de ativos financeiros, com expectativa de arrecadação de R$ 10,5 bilhões.

Também foi aprovada a venda do óleo adjacente aos campos do pré-sal, com previsão de arrecadação de R$ 15 bilhões.

“A medida provisória e a aprovação do projeto do pré-sal são fundamentais para recompor receitas”, disse o Ministério da Fazenda.

A meta fiscal para 2025 é de resultado primário zero, com tolerância de déficit de até R$ 31 bilhões.

Resultado primário

Para justificar o descontingenciamento, o relatório elevou em R$ 27,1 bilhões a previsão de receitas líquidas (receitas federais, descontadas as transferências obrigatórias para Estados e municípios). A previsão de gastos subiu R$ 5 bilhões.

Com a combinação da elevação de receitas e de despesas, a estimativa de déficit primário em 2025 caiu de R$ 97 bilhões para R$ 74,1 bilhões. Esse valor considera gastos fora do arcabouço fiscal, como precatórios e créditos extraordinários. Ao considerar apenas as despesas dentro do arcabouço fiscal, a previsão de déficit primário cai de R$ 51,7 bilhões para R$ 26,3 bilhões.