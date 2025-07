Governo federal publica MP do setor elétrico com teto para subsídios da conta de luz

Governo afirma que medida pretende reduzir custos da energia elétrica. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O governo federal publicou nesta sexta-feira (11) uma medida provisória (MP) que altera regras do setor energético com o objetivo de reduzir o custo da energia elétrica. Além disso, segundo o governo, a ação visa incentivar fontes renováveis e aumentar a venda de gás natural da União. As informações são do g1.

Três áreas serão diretamente afetadas: os subsídios pagos via Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), a contratação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e a atuação da estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) na comercialização do gás natural do pré-sal.

A medida determina que a partir de 2026 a CDE — fundo mantido por todos os consumidores de energia elétrica — tenha um teto de gastos, fixado no valor de seu orçamento para aquele determinado ano.

A CDE é responsável pelo custo de políticas públicas como o Luz para Todos, a Tarifa Social para famílias de baixa renda e compensações para geração em áreas isoladas.

Se o recurso não for suficiente será criado um "Encargo de Complemento de Recursos", pago somente por beneficiários da CDE, com exceção dos programas sociais.

Lei da Eletrobras

A nova medida provisória também altera a regra da Lei da Eletrobras, que previa a contratação de 12,5 gigawatts (GW) em termelétricas inflexíveis — usinas que operam continuamente, mesmo quando não são a opção mais barata.

Com a mudança, o governo pretende contratar até 4,9 GW em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), por meio de leilões planejados.

Segundo o governo, 3.000 megawatts (MW) serão contratados até o primeiro trimestre de 2026, por meio de leilões de reserva de capacidade. As entregas estão previstas para:

1.000 MW a partir do segundo semestre de 2032

1.000 MW a partir do segundo semestre de 2033

1.000 MW a partir do segundo semestre de 2034

Gás natural da União

A Lei nº 12.351/2010 para ampliar as atribuições da PPSA, estatal responsável por comercializar o petróleo e o gás natural pertencentes à União, também será modificada.

Com a mudança, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) poderá definir as condições de acesso aos dutos e terminais de escoamento, processamento e transporte. A MP permite que a PPSA negocie diretamente com agentes do setor, como a Petrobras.

A intenção é substituir as vendas atuais — realizadas por cerca de US$ 1,5 por milhão de BTU (2,7% do Brent) — por contratos com setores industriais estratégicos. Entre os segmentos que poderão ser atendidos estão:

Químico

Siderúrgico

De fertilizantes

Cerâmico

De vidro