Governo do RS vai disponibilizar linha de crédito de R$ 100 milhões para empresas exportadoras

Leite (C) conversa com o presidente da Fiergs (E) em anúncio de medida para mitigar efeitos do tarifaço dos EUA no RS. Renan Mattos / Agencia RBS

Em reunião a portas fechadas com o setor produtivo do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou nesta sexta-feira (25), a abertura de uma linha de crédito de R$ 100 milhões. O financiamento vai atender empresas gaúchas afetadas pelas novas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil.

Os recursos serão disponibilizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) a exportadores de diferentes setores e porte do Estado. Os juros são subsidiados com recursos do Fundo Impulsiona Sul, instituído pelo próprio banco. Com isso, a linha de crédito para capital de giro aos exportadores terá um custo final entre 8% e 9% ao ano.

O Rio Grande do Sul está entre os Estados mais afetados pela medida protecionista anunciada por Donald Trump e, conforme estudo divulgado pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs), existe o risco de uma perda de R$ 1,92 bilhão no seu Produto Interno Bruto (PIB).

Com a equalização por meio do Fundo Impulsiona Sul, os custos do financiamento foram fixados em IPCA mais 4% ao ano, com cinco anos de prazo para pagamento, incluindo uma carência de até 12 meses.

— Nós, depois de São Paulo, somos o segundo Estado que mais perde no Brasil, segundo Estado exportador para os Estados Unidos. Esta ajuda vai ser muito bem vinda — avaliou Claudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Leite salientou que o financiamento busca manter a competitividade das empresas neste momento de indefinição na relação multilateral do Brasil com os Estados Unidos.

— Precisamos apelar para que se traga o que as relações diplomáticas permitem, não pela interferência de um outro país na nossa soberania, no nosso país, as instituições são nossas, com suas virtudes e seus defeitos, nós é quem devemos corrigi-las — disse Leite, em referência à tentativa de Trump de, por meio do tarifaço, interferir em decisões do Judiciário brasileiro, acrescentando:

— Se de um lado existe esta questão que envolve o ex-presidente Bolsonaro, de outro não dá pra desprezar que as manifestações do presidente Lula, em alinhamento a regimes ditatoriais de outros países, e há uma provocação de um sentimento antiamericano, também colaboram para o tensionamento político que não interessa ao Brasil em relação ao seu maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Mas no final do dia, isso dependerá de o presidente Lula buscar o presidente Trump — finalizou o governador.

Leia Mais General Mário Fernandes admite ter elaborado plano para matar Lula, Alckmin e Moraes

O programa estará disponível a partir de 4 de agosto. Podem acessar ao financiamento empresas de qualquer porte que tenham realizado exportações para o mercado norte-americano ao longo do ano passado ou no primeiro semestre de 2025.

— É um esforço muito grande no sentido de garantir fôlego para as empresas exportadoras nesse momento de enormes incertezas. Enquanto as negociações não avançam, precisamos proteger empregos e prevenir prejuízos maiores — destacou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Como vai funcionar o programa