Exportadores aprovam apoio do governo do RS, mas ainda têm expectativa de que tarifaço dos EUA seja revertido

Governador Eduardo Leite (C) anunciou a medida ao lado dos presidentes da Fiergs, Claudio Bier (E) e do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Renan Mattos / Agencia RBS

Após uma série de reuniões ao longo dos últimos dias, o governo do Rio Grande do Sul confirmou nesta sexta-feira (25) uma medida de apoio financeiro às empresas gaúchas que exportam aos Estados Unidos e terão seus negócios impactados pelo tarifaço imposto por Donald Trump. A nova taxa de importação de 50% para produtos brasileiros nos Estados Unidos está prevista para valer a partir de 1º de agosto.

Nesta manhã, o governador Eduardo Leite anunciou a abertura de uma linha especial de crédito de R$ 100 milhões, destinada às empresas diretamente atingidas pela medida norte-americana. Os recursos serão disponibilizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) a exportadores de diferentes setores e porte do Estado.

— A Fiergs avalia como um primeiro passo importante a medida do governo, como resposta a medidas compensatórias e de auxílio ao exportador afetado pela iminente imposição das tarifas de 50% pelos Estados Unidos. O Rio Grande do Sul tem 3.246 empresas exportadoras, das quais 1.100 exportam aos Estados Unidos, dentre as quais há segmentos com alta dependência do mercado norte-americano e consequentemente com maior impacto imediato pelas medidas anunciadas — destaca Luciano D'Andrea, gerente de relações internacionais e comércio exterior da Fiergs.

No programa anunciado nesta sexta, os juros são subsidiados com recursos do Fundo Impulsiona Sul, instituído pelo próprio BRDE. Com isso, a linha de crédito para capital de giro aos exportadores terá um custo final entre 8% e 9% ao ano. Com a equalização, os custos do financiamento foram fixados em IPCA mais 4% ao ano, com cinco anos de prazo para pagamento, incluindo uma carência de até 12 meses.

— O programa contribui para garantir fôlego financeiro às empresas exportadoras, em um cenário de incertezas e pressão sobre os custos de produção. A carência de 12 meses e o subsídio de juros são mecanismos importantes, que podem ajudar a preservar a capacidade operacional das indústrias neste período crítico. Entretanto, diante de um impacto econômico estimado em R$ 1,92 bilhão no PIB gaúcho, será necessária uma articulação ainda mais ampla, envolvendo a União e os demais Estados, para uma estratégia nacional de defesa comercial e abertura de novos mercados — afirma Renato Klein, presidente do sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul (Sicergs).

O Rio Grande do Sul está entre os Estados mais afetados pela medida anunciada por Donald Trump. Conforme estudo divulgado pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs), existe o risco de uma perda de R$ 1,92 bilhão no seu Produto Interno Bruto (PIB).

— A medida anunciada hoje é muito bem-vinda, e de certa forma é resultado das reuniões que os setores atingidos têm tido com o governo do Estado e com a Fiergs em busca de maneiras para enfrentar o tarifaço. Vai ser importante, mas se o tarifaço entrar mesmo em vigor, vamos precisar que o governo federal faça algo similar, com mais recursos — destaca Leonardo de Zorzi, presidente do Sindimadeira RS, principal entidade representativa do setor madeireiro no Estado.

Os Estados Unidos são o principal importador deste segmento da economia gaúcha, sendo destino de 31% das exportações.

A possibilidade de oferecer medidas de socorro às empresas brasileiras que exportam aos Estados Unidos já vem sendo estudada pelo governo federal. De todo modo, setores fundamentais da economia gaúcha ainda seguem na expectativa de que o tarifaço anunciado por Trump não entre em vigor no dia 1º.

— A iniciativa do Piratini é extremamente positiva, pois as tarifas, se entrarem em vigor, vão impactar profundamente a nossa economia e especificamente a nossa indústria. Saudamos a iniciativa, mas ainda temos expectativa que o tarifaço seja revertido, atenuado ou pelo menos adiado — ressalta o presidente do Sinditabaco RS, Valmor Thesing, acrescentando que o Brasil exporta cerca de 38 mil toneladas de tabaco aos Estados Unidos, dos quais aproximadamente 90% saem do porto de Rio Grande.

O programa do governo gaúcho estará disponível a partir de 4 de agosto. Podem acessar ao financiamento empresas de qualquer porte que tenham realizado exportações para o mercado norte-americano ao longo do ano passado ou no primeiro semestre de 2025.

— A medida traz fôlego para as empresas do setor, mas ainda aguardamos por mais negociações para que o tarifaço não entre em vigor, pelo menos da forma como está proposto hoje. Se isso acontecer, tira a competitividade dos nossos produtos em relação a mercados como Uruguai, que está com tarifas de 10%, e Argentina, que negocia diretamente com os Estados Unidos inclusive para retirar as tarifas — reforça Torquato Ribeiro Pontes Netto, presidente do Sindipesca RS.

Como vai funcionar o programa do Piratini