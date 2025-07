“Está mais do que na hora de entendermos como Estado e país o que é bom para a gente”, diz líder da Be8 sobre protagonismo nos biocombustíveis

Presidente da companhia gaúcha participou do Tá na Mesa da Federasul. Bruna Oliveira / Agência RBS

O aumento obrigatório nas misturas de biodiesel e etanol nos combustíveis, anunciado no fim de junho e válido a partir de agosto, é visto como oportunidade para indústrias do setor, entre elas as instaladas no Rio Grande do Sul, como a Be8, de Passo Fundo. Mais do que uma posição frente às dinâmicas mundiais do petróleo, a gigante do setor vê a medida como um ajuste de cronograma nacional, atrasado em cinco anos.

O presidente da Be8, Erasmo Battistella, esteve nesta quarta-feira (2) no tradicional Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul).

— O cronograma de chegar a 15% foi aprovado em 2014 e a meta era de até 2020 já termos chegado a este percentual. Então, é uma correção de cronograma. Obviamente, há o olhar para o mercado externo, com os conflitos no Oriente Médio, mas o Brasil acabou de aprovar a Lei do Combustível do Futuro que eleva o percentual de biodiesel de 15% para 25% nos próximos 10 anos. Acreditamos que é uma medida estruturante que veio para ficar — afirmou.

Apesar do incentivo ao consumo nacional, a capacidade de aumentar a produção do biodiesel no Rio Grande do Sul, no entanto, é incerta. Os entraves vêm da ordem do clima, com a menor produção de soja diante da estiagem nos últimos anos, e também da infraestrutura, que acrescenta dificuldade logística ao processo.

Quanto à agricultura, Battistella vê que o Estado perde protagonismo frente ao Mato Grosso, por exemplo, líder em produção na oleaginosa:

— Sendo bem realista, dificilmente vamos recuperar (posição), porque o Mato Grosso produz muito mais matéria-prima do que nós e tem muito mais competitividade. Está mais distante dos mercados consumidores, mas tem avançado em infraestrutura.

— Utilizávamos a ferrovia para mandar parte da produção ao Sudeste. A ferrovia não tem mais. Só na fábrica de Passo Fundo vamos ter um custo adicional de R$ 7 milhões por ano. Isso é perda de competitividade — acrescentou Battistella.

Nova dinâmica agrícola

Para o líder da companhia, o RS precisa mudar a sua dinâmica agrícola, de modo a ser menos dependente das safras de verão e com isso incentivar outros cultivos que também têm utilidade na fabricação de combustíveis verdes, a exemplo do etanol, já no foco da empresa de Passo Fundo.

— Precisamos voltar a produzir mais no inverno porque é quando temos terra, máquina e mão de obra ociosas. Todas as culturas de inverno têm potencial muito grande no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que o produtor não quer ficar pedindo renegociação de dívida, ele quer produzir mais. O etanol e o biodiesel estão gerando emprego e agregando 13 vezes mais no PIB do que a produção de diesel e efetivamente ajudando a descarbonizar. Acho que está mais do que na hora de entendermos como Estado e como país o que é bom para a gente. Esse é o ponto — disse o presidente da Be8.

Segundo Battistella, o Brasil já possui hoje capacidade para atender ao B18 (18% de percentual no diesel), porque a indústria investiu no segmento.

No caso da Be8, a fabricante tem como aposta mais recente o BeVant, chamado pela companhia de “diesel verde brasileiro”. Seu diferencial é poder ser utilizado imediatamente nos motores, sem necessidade de mistura, substituindo totalmente o diesel fóssil. Usado em larga escala, o biocombustível pode assumir papel central na redução de emissões.

Combustível BeVant, o “diesel verde brasileiro”, é a aposta mais recente de investimento da Be8. Diogo Zanatta / Divulgação

O que são biocombustíveis?