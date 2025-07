Entidades da indústria e do agro do RS reagem a tarifa de 50% imposta por Trump a produtos brasileiros

O economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul ( Farsul ), Antonio da Luz, diz que ainda é cedo para calcular o impacto desse aumento na tarifa aos produtos gaúchos.

— Ainda estamos estudando os impactos. Recebemos isso com muita preocupação. Os Estados Unidos são um mercado importante para nós. Seremos muito impactados, principalmente com a proteína animal. É nosso segundo maior comprador, atrás apenas da China — diz o economista.

— O anúncio ocorre num ambiente de belicosidade entre as nações, decorrente de processos e medidas judiciais contra empresas americanas, que foram interpretadas por muitos, não sem razão, aqui no Brasil e nos EUA, como arbitrárias e contrárias à liberdade de expressão e ao próprio devido processo legal brasileiro.

Impacto na indústria

Em nota, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) também demonstra preocupação diante do anúncio. Segundo a entidade, os Estados Unidos ocuparam, em 2024, a segunda posição entre os principais destinos das exportações industriais gaúchas, com mais de US$ 2,1 bilhões exportados no ano.