"Entendemos como absolutamente legítima", diz Haddad sobre decisão de Moraes que derrubou trecho relativo ao risco sacado do decreto do IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como "muito importante" a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de restabelecer, em parte, a eficácia do decreto presidencial sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

— Para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação. Nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas — disse o ministro a jornalistas nesta quarta-feira (16), na portaria do Ministério da Fazenda.

Sobre a derrubada do trecho relativo ao risco sacado, Haddad considerou a decisão "legítima":

— Houve essa questão do risco sacado, que ele (Moraes) já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele. A Justiça é para isso mesmo, para sopesar os argumentos.

Haddad ainda elogiou o magistrado pelo trabalho de conciliação entre os poderes:

— Conforme eu já adiantei, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade e colocando a Constituição acima de tudo.

O titular da Fazenda disse também que o governo estava "confiante" de que o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva respeitava "completamente" a Constituição Federal.

Parecer de Moraes

Nesta quarta-feira (16), após não haver um acordo entre Congresso e governo federal na reunião de conciliação sobre o IOF, Moraes anunciou seu parecer nesta quarta-feira (16) e manteve parte dos decretos publicados pelo governo federal.

Com relação ao decreto legislativo que o Congresso aprovou para tentar derrubar o aumento do IOF, o ministro decidiu "interpretá-lo conforme a Constituição", anulando-o também em parte. Da iniciativa dos parlamentares, só restou de pé o trecho que determinou justamente a derrubada da incidência do IOF sobre o risco sacado.

A modalidade é comum entre varejistas, e funciona como espécie de antecipação de pagamento de empresas aos fornecedores, intermediada pelos bancos, mediante cobrança de taxas, conforme O Globo.

"Ao prever esse 'excesso normativo' (do risco sacado), o Decreto presidencial pretendeu regulamentar a lei além do previsto constitucionalmente e, consequentemente, tornou-se impugnável, permitindo dessa maneira a incidência do art. 49, V, da Constituição Federal, pois nessas hipóteses compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar", indicou Moraes.

Moraes escreveu que as operações de risco sacado observam dinâmica diversa de operações de crédito. "Não há, portanto, definição de operações de 'risco sacado' como operação de crédito, pois essas operações, observam uma dinâmica diversa, não assimilável a empréstimos ou financiamentos."

O magistrado frisou que "a equiparação normativa realizada pelo decreto presidencial das operações de 'risco sacado' com 'operações de crédito' feriram o princípio da segurança jurídica, pois o próprio Poder Público sempre considerou tratar-se de coisas diversas".