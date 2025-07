Embraer faz maior venda no século, no valor de R$ 21,8 bilhões 

A Embraer anunciou a venda de 45 jatos para uma empresa dinamarquesa em um contrato avaliado em R$ 21,8 bilhões. As aeronaves, do modelo E195-E2, foram vendidas para a Scandinavian Airlines (SAS).

As entregas estão previstas para começar no final de 2027, com remessas adicionais distribuídas ao longo de quatro anos. O E195-E2 é certificado para operar com até 50% de combustível sustentável de aviação (SAF), contribuindo para a redução das emissões de gases poluentes.