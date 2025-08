Ao todo, 87 aeroportos do país receberam voos com passageiros beneficiados no programa.

Os destinos preferidos foram os Estados das regiões Sudeste e Nordeste, com mais de 80% das reservas efetuadas desde o início do Voa Brasil. Depois, vem o Centro-Oeste, com 8%.

Entenda o projeto

O Voa Brasil foi lançado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, em parceria com as companhias aéreas. Ou seja, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, não há custos para os cofres públicos com as passagens. A ideia é que a movimentação de passageiros incentive a economia local, com o aumento do consumo, empregos em hotéis, restaurantes e outros serviços.